Toño Mauri la vida después del COVID y su mejor regalo: “Mariachis”

Desde hace algunas semanas en Guadalajara se está rodando la nueva serie de HBO Max, “Mariachis”, un proyecto de la productora “Hippo” de Toño Mauri, donde también participan WarnerMedia y la MGM.

Esta primera temporada es protagonizada por Vadhir Derbez, Pedro Fernández, Consuelo Duval, Regina Orozco, Antonio Mauri (hijo) y Alberto Estrella. La dirección corre a cargo de Rafa Montesinos, Mario Antonio Mandujano Sánchez y el showrunner Hammudi Al-Rahmoun Font.

En reunión con medios donde estuvo presente EL INFORMADOR, Toño, quien hace unos meses enfermó de COVID-19 y se sometió a un doble transplante de pulmón, compartió sentirse muy contento de estar desarrollando este proyecto después de salir de un episodio complicado de salud y del cual se sigue recuperando.

“Estoy muy contento porque fue un año muy difícil, de subidas y bajadas, dentro de este proceso tan pesado, desgraciadamente me tocó estar en un coma que duró cuatro meses, mucho tiempo. Y cuando desperté de ese coma y comencé a retomar las cosas y la noción del tiempo, se acercó Toño mi hijo y me dijo que tenía una buena noticia, que ya había podido vender la serie, que ya podíamos trabajar”, considera que eso para él fue un regalo porque concibieron la idea juntos.

“De hecho la idea original de hacer una serie de mariachis fue de él -Toño hijo-. En una cena aquí en Guadalajara en una cumbre de negocios fue donde se le ocurrió. Pasó una situación muy simpática con dos mariachis que estaban ahí, se empezó a hacer una competencia tipo Jorge Negrete y Pedro Infante, era simpático y él se reía muchísimo”. En ese momento Toño hijo le pidió que imaginara las historias que hay detrás de la vida de personas como ellos, porque si bien se han retratado historias y películas de mariachis desde contextos de violencia, desde la perspectiva de ambos, no se habían presentado tramas que hablaran desde un lado más humano y familiar.

Toño Mauri. El actor, cantante y productor habla con esta casa editorial sobre la serie “Mariachis”. Cortesía/ HBO Max

“Y siento que el mariachi es una cosa maravillosa que nos ha dado la oportunidad con este proyecto de meternos más en lo que es la música de este género y cómo viven los mariachis, cómo funciona internamente la familia de cada uno de ellos.

Rescatamos valores que son de todos nosotros, principalmente el tema de la familia es algo que estamos cuidando mucho en la serie, defiendo valores como la fe, las tradiciones mexicanas y la música; además, Guadalajara es un escenario fantástico”. Y como HBO Max es una plataforma global, Toño se siente expectante de que las audiencias internacionales conozcan más de México.

De hecho, en el proyecto también participa Nya De La Rubia, una actriz y cantante española que le pondrá el toque flamenco al mariachi que se escuchará en la serie, aunado a la expertise de Pedro Fernández, gran exponente del regional mexicano que se mueve como pez en el agua en este género.

Mauri se siente muy orgulloso de trabajar con Toño su hijo, además no solo está como productor, también le tocó rodar algunas escenas, “y eso me da mucha emoción, porque hace mucho tiempo que no grababa y me sentí extraño, sentí que era como la primera vez, pero poder estar compartiendo este sueño con mi hijo es básico, esta productora la hicimos él y yo; la hice para que él, que tiene decidido estar en esta carrera, tenga esas herramientas para llevar a cabo proyectos que en algún momento dado surjan”.

MQ

Confiesa además estar muy agradecido con Dios por tener la oportunidad de vivir estos momentos: “Mariachis” se ha rodado en el Teatro Degollado, en las Nueve Esquinas y también en La Catedral, incluso van a aprovechar la proyección de video mapping que se hizo en la Catedral hace unos días. Además han estado en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y también fueron a Chapala.

“Cada lugar que visitamos tiene una magia increíble, orgullosos de lo que tenemos y sobre todo vimos a la gente muy contenta, lo que hemos hecho es que hemos recurrido a contratar personas locales de Guadalajara, quienes tienen un talento maravilloso”.

Cuando Toño Mauri dio esta entrevista se estaba filmando en la cantina “Los Famosos Equipales” de la calle Juan Álvarez. Resaltó sentirse agradecido con el Estado de Jalisco y con el apoyo que les han brindado las autoridades. También destacó Toño Mauri que aún no tienen fecha de estreno para la serie, que eso le corresponde decidir a HBO Max; el equipo de producción termina de filmar entre el 10 y el 12 de diciembre; de hecho, compartió Toño que ellos entregarán el material a principios del año. Finalmente destaca que el objetivo de “Hippo”, su productora, es desarrollar historias enfocadas en valores, “necesitamos contenidos que nos hagan sentirnos bien, que nos den fuerza y que nos den ánimo”, finalizó.

MQ