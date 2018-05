Tom Cruise confiesa dolor “imposible”

Cuando el cine va más allá de la ficción: Tom Cruise recordó cómo se rompió el tobillo en plena filmación de la sexta entrega de “Misión Imposible”.

El actor estadounidense, de 55 años, mantuvo la calma. Con el tobillo roto, terminó la escena y seis semanas después, ya estaba recuperado para seguir filmando.

“Me he quebrado huesos antes en mi vida, pero éste estuvo difícil”, dijo. “Fue bastante difícil porque estaban preocupados de que no podría correr por nueve meses al menos y yo estaba en el medio, teníamos la fecha de estreno y responsabilidades, no quería parar de filmar”.

El accidente ocurrió durante la filmación de una escena en Londres. El actor —asistido por cables— saltaba entre edificios. La idea era que no terminara el salto sino que quedara colgado del muro del techo. Lo hizo, solo que al chocar con la pared se golpeó tan fuerte el tobillo, que se lesionó.

“Supe al momento que mi tobillo se había roto pero no quería tener que hacer todo de nuevo, así que sólo me levanté y terminé la escena”, dijo después del incidente.

El director Chris McQuarrie —quien trabajó con Cruise en “Misión: Imposible 5” (2015) y “Jack Reacher: bajo la mira” (2012)— dijo entonces que movería “cielo y tierra” para garantizar que la escena entrara en el producto final. Lo más difícil siguió en los próximos días, pues tuvo que pasar horas en fisioterapia y escalar una montaña en Noruega cuando volvió a filmar.

MÁS NOTAS DE LA FARÁNDULA

José José, ¿en un asilo?

Luis Ernesto Berrios, periodista y amigo personal de la familia de José José, aseguró que el cantante no está en un asilo y que su salud mejora considerablemente.

Hace unos días, la periodista María Luisa Valdés contó al programa “Hoy” que el “Príncipe de la Canción” se encontraba en un asilo de ancianos de Miami en el que recibía visitas esporádicas de su hija Sarita.

“Es una mentira morbosa que arrastra mucha crueldad. José José no está internado en ningún asilo. Él continúa recuperándose favorablemente, ya aumentó de peso, gracias a Dios”.

¡Todos van por Gloria!

Luego de la odisea que vivió Gloria Trevi, de ser una estrella, caer en prisión en Brasil y en la actualidad ser una de las consentidas, las productoras ven como una “mina de oro” la vida de la intérprete de la “Papa sin cátsup”.

Uno de los objetivos del proyecto es relatar detalladamente su niñez y la parte más escabrosa de su vida, así como también el resurgir de la que es ahora una destacada estrella de la farándula en México.

Hace algún tiempo se rumoró que sería Carla Estrada la encargada de este proyecto, pero Gloria está escuchando propuestas de las televisoras interesadas. Eso sí, TV Azteca quedará fuera de la batalla, tras las demandas que interpuso en el pasado contra la regia.

El nuevo amigo de Maluma Baby

Pasó el día del niño y el del trabajo, pero el que se quedará siempre es el del “amigo”. Y Steve Aoki nos presumió en sus redes sociales a su nuevo mejor amigo: ¡Maluma! Ambos podrían estar trabajando en un nuevo proyecto musical.

Mario Bautista, ¿es un pirata?

El tema “Mal de amores” de Mario Bautista, fue bloqueado en You Tube por derechos de autor. Algunos usuarios ya habían señalado que la canción tiene un sospechoso parecido con “GPS” de Maluma y “Vacaciones” de Wisin.

Llega un “nuevo” Justin Bieber

No, no es que Justin Bieber tenga un hijo, pero sus fans aseguran que ya encontraron a quien será su heredero: Cruz Beckham. El hijo de David y Victoria Beckahm está causando furor en redes sociales con su aspecto y voz angelical.