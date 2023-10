“Todo cambió” con el romanticismo de Camila

En un Auditorio Telmex pletórico y ocupado, en su mayoría por mujeres, el grupo Camila se presentó ayer antes seis mil personas en el recinto jalisciense como parte de su gira de reencuentro.

La agrupación conformada por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado inició su show en punto de las 21:27 horas frene a un público que desde el principio se les entregó en medio de aplausos y coreando su éxito “Fugitivos”.

Entonces, le siguió “Mientes” y el público estalló al unísono para corear la letra de la canción mientras los integrantes del grupo gritaban: “¡Guadalajara, divinos!”.

Al final de la interpretación, Mario Domm, vocalista principal del grupo, dirigió unas palabras al público, principalmente para agradecer por acompañarlos en el concierto; además, reveló que durante los últimos tres años estuvieron preparando el show del reencuentro, tras haberse separado en 2013.

“Es una oportunidad para ti, para mí y para aprender muchísimas cosas; tenemos tres años preparando esto y estoy agradecido de compartir el escenario, estoy agradecido de que me toque otra vez”, señaló el también compositor.

Samo, también vocalista, pidió la voz para comentar: “después de 12 años volvemos a recoger esa energía de Guadalajara”, agradeciendo también a los asistentes al concierto. Tras ello y dar paso a “Abrázame”, reconoció que extrañaban mucho al público de Guadalajara.

Entrados ya en el concierto, Camila interpretó de forma consecutiva: “Me voy”, “Dejarte de Amar” y “Maya”, una de las favoritas de Pablo, según compartió a la par que una de las asistentes gritaba: “Mario, ¡te amo!”.

Al final de “Entre tus alas”, Mario Domm volvió a tomar la palabra para reiterar lo contentos que estaban de presentarse en Guadalajara y señalar la importancia de haber vuelto: “Cuando los equipos se separan, las partes se debilitan, tengo que estar sano y entero para dar otra vuelta con mis compañeros”, dijo.

Siguieron interpretaciones como: “120”, “Perderte de nuevo” y “Sin tu amor”.

El guitarrista, Pablo, tomó nuevamente el micrófono para decir: “No sé si me van a salir las palabras”… como acto seguido, se le quebró la voz y Mario lo abrazó por detrás; al final, Pablo compartió: “llevamos mucho tiempo esperando este momento”, por lo que agradeció a los asistentes por acompañarlos en el Auditorio Telmex, así como a su familia, esposa e hijas por apoyarlos en esta decisión.

Otra de las canciones insignia del grupo que se escuchó ayer en el Telmex fue: “Aléjate de mí”, lo que provocó que prácticamente todos los asistentes se pusieran de pie para acompañarlos cantando.

El concierto cerró con otros éxitos que no podían faltar en el inicio de esta nueva gira: “Coleccionista de canciones”, “Sólo para ti” y “De qué me sirve la vida”… No sin dejar atrás “Todo cambió”, éxito que el público escuchó por medio de un video.