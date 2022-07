La plataforma de TikTok se ha convertido en el mejor aliado si lo que quieres es viralizarte en cuestión de minutos, para bien o para mal. Y en este caso, no hubo excepción.

Y es que entre que podemos encontrar todo tipo de videos que pueden ir desde tutoriales para peinar el cabello, realizar make up, videos divertidos o increíbles, hay otros que también nos mantienen expectantes debido a que resultan insólitos. Y en este caso, no fue la excepción.

Se viraliza ideo en el que un mono araña despeina a joven

Recientemente, un video se volvió a hacer viral a través de TikTok luego de que quedara grabado el momento en que un mono araña toma del cabello a un joven que estaba fuera de su jaula y comienza a jalarlo bruscamente, luego de que ésta lo molestara.

El video fue compartido en la cuenta del usuario @greciadlg29, y en él podemos observar cómo una mujer joven se acerca a la jaula de los monos y comienza a molestarlos, lo cual deriva en la molestia de uno de ellos y reacciona violentamente. Posteriormente, se puede apreciar cómo de un rápido movimiento le sujeta el cabello y comienza a jalarlo.

Las personas que acompañan a la joven intentan asustar al mono para que la suelte hasta que por fin lo logran. No obstante, la joven se vuelve a acercar y el mono vuelve a "desgreñarla", aunque en esta ocasión logra soltarse.

El clip que ya es viral contabiliza hasta el momento más de 500 mil "Me Gusta", más de 10 mil comentarios, más de 53 mil compartidas y casi siete millones de reproducciones.

Este mismo video generó diferentes comentarios entre los internautas, destacándose aquellos que están a favor de la reacción del mono, pues en el material se deja ver claramente cómo es que la chica fue quien provocó al primate.

"¡Eso es exactamente lo que se merece!", "Lo siento pero ella lo empezó jajaja", "Hermano esto me hizo feliz", "Las consecuencias se enseñaron ese día", "Todos riéndose mientras le arrebatan la peluca", "No me provoques", "Alguien vio los mechones de cabello que cayeron?", son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.

MS