This is us termina en Star+: Así se despidieron los protagonistas de la serie

“This is us” estrenó su sexta y última temporada en Star+ y los protagonistas de la serie no tardaron en expresar lo mucho que agradecen el haber participado en esta producción.

El elenco, conformado por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown confesaron su sentir tras el final de “This is us”.

“La última temporada será bastante increíble”

“La gente se me acerca y me dicen: ´Desearía que el programa durara para siempre´ y yo les digo: ´No es que quiera que dure para siempre. quiere que tenga el mismo impacto que tuvo al inicio ahora que se termina”, dijo Sterling K. Brown, quien interpreta a “Randall”.

El actor adelantó que “habrá muchas lágrimas” en este final. “No habrá que actuar mucho. Estará justo en la superficie”.

Por su parte, Chrissy Metz —quien interpreta a “Kate”—, admitió que se siente triste, incluso podría llorar. “La última temporada será bastante increíble”, dijo.

“This Is Us”, la aclamada y multipremiada serie dramática, ganadora de cuatro Premios Emmy, escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante historia que ha conquistado para siempre a sus fanáticos.

Todo el mundo tiene una familia y cada familia tiene una historia. "This Is Us" narra la historia de la familia Pearson a través de las décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos de 41 años, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente.

Esta serie dramática revela cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quiénes nos convertimos, y cómo las conexiones que compartimos entre nosotros pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

