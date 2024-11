The Wicked y El Mago de Oz: Curiosidades de esta nueva adaptación

La emoción y felicidad de los fans está en el aire desde que se anunció la película “ The Wicked”, que se estrenará en México el próximo 20 de noviembre. Este filme promete convertirse en uno de los más esperados del año, atrayendo a miles de seguidores a las salas de cine del país, en su mayoría fanáticos de la icónica cantante pop Ariana Grande. En esta producción, Ariana regresa a la pantalla grande tras su participación en títulos como “Zoolander 2”, “Hairspray Live”, “Men in Black: International” y “Don't Look Up”, donde interpretó personajes secundarios. Esta vez, su papel la coloca en el centro de la atención, manteniendo su presencia tanto en la música como en el cine.

The Wicked: ¿De qué trata?

Wicked es una historia que narra la historia sobre las brujas de El Mago de Oz, la Bruja Buena y la Malvada Bruja del Oeste, y se cuenta desde su perspectiva. La trama evoluciona en la Universidad Shiz, en la Tierra de Oz, donde se cruzan la vida de las dos brujas y forjan una amistad. No obstante, su relación se ve afectada por el Mago de Oz y sus caminos se separan.

Toda historia tiene su origen, y en este caso, se remonta a “El Mago de Oz”. Ahora, te contamos cómo se entrelazan estas dos historias. Esto es todo lo que necesitas saber sobre la relación entre “ The Wicked” y ""El Mago de Oz".

¿Cómo surgió "Wicked"? y ¿Cómo se relaciona con "El Mago de Oz"?

Estas son algunas curiosidades sobre ambas historias que te encantarán y te prepararán para disfrutar al máximo el tan esperado estreno de The Wicked.

En 1939 se estreno la película “El Mago de Oz”, adaptación del libro del 1900 "El maravilloso mago de Oz" del autor Lyman Frank Baum. En la película original aparecen las dos brujas: Glinda, the Good Witch of the North (La Bruja Buena del Norte) y The Wicked Witch of the West (La Bruja Mala del Oeste). En 1996, el autor Gregory Maguire decidió ampliar el mundo de Oz con un nuevo libro donde se desarrolla la historia de origen de la gran villana del cuento original. El libro se llamó "Wicked", y la protagonista fue “La Bruja Mala del Oeste”. Después de algunas adaptaciones del guión y, por supuesto, la adición de canciones en 2003, se estrenó en Broadway “Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz” (La historia jamás contada de las Brujas de Oz", musical protagonizado por Kristin Chenoweth e Idina Menzel. Fueron años de aplazamiento hasta que finalmente en 2019 John m. Chu fue anunciado oficialmente como director. Finalmente en 2021, se anunció oficialmente que serían protagonistas Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Una curiosidad es que los eventos de estreno de Wicked alrededor del mundo iban teniendo la temática de distintos lugares en el Mundo de Oz. El estreno en Los Ángeles tuvo la temática de la Universidad de Shiz, por eso el vestido de Ariana hace referencia a su uniforme.

Ahora que tienes en tus manos estas mágicas curiosidades sobre las películas, ¡ve al cine más cercano y déjate envolver por la magia de The Wicked!.

