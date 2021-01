Super Bowl 2021: Daft Punk podría estar en el espectáculo de medio tiempo

Recientemente surgieron fuertes rumores que Daft Punk acompañarían a The Weeknd, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, donde Kansas City Chiefs se enfrentaran a Tampa Bay Bucaneers en el estadio Raymond James de Tampa el próximo 7 de febrero.

Los músicos franceses se hicieron tendencia en las redes sociales y algunos medios filtraran la lista de canciones que The Weeknd interpretará en el show.

En la playlist aparecen Daft Punk acompañando al cantante canadiense en las canciones "I feel it coming" y "Starboy", cabe destacar que el dúo francés originalmente colaboraron en esos temas para el álbum "Starboy" (2016).

Otros invitados para el medio tiempo

Ariana Grande es otra de las cantantes que podría tener una aparición en el espectáculo de medio tiempo de la fiesta máxima de la NFL. El nombre de la cantante estadounidense aparece en la playlist con su tema "Love me harder" uno de los sencillos del disco "My Everything" que lanzó en 2014 y que colaboró con Abel.

Kendrick Lamar también es otro de los cantantes que resaltan como artista invitado de The Weeknd con la canción "Pray for me".

Reaccionan en redes

Usuarios de las redes sociales reaccionaron a estos rumores y compartieron su emoción.

El Super Bowl es el evento más esperado por los fanáticos del futbol americano. The Weeknd será el próximo artista en protagonizar el show del medio tiempo, después del gran éxito de Shakira y Jennifer López.

