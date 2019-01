“The Upside” es la sorpresa de la taquilla

En una industria cinematográfica dominada por las películas de suspenso y las de superhéroes, pocos contaban con que “The Upside”, la historia de un rico tetrapléjico y de su cuidador con antecedentes penales, alcanzara el primer puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

El filme, uno de los últimos producidos por Harvey Weinstein antes de que acusaciones sobre abusos sexuales acabaran con su carrera, recaudó cerca de 19.6 millones de dólares durante el fin de semana, acabando con el liderazgo de tres semanas de “Aquaman”, que obtuvo 17.3 millones de dólares en el mismo periodo, según la firma especializada Exhibitor Relations.

La cinta, una adaptación del éxito francés “Intocable”, cuenta con Bryan Cranston en el papel del tetrapléjico y Kevin Hart en el del cuidador. Aunque quedó en el segundo lugar de la taquilla, “Aquaman” ha superado los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, convirtiéndose en la primera película de DC Comics en lograrlo desde “Batman: El caballero de la noche asciende”, en 2012.

El tercer lugar de la taquilla fue para “A Dog’s Way Home”, que recaudó 11.3 millones de dólares. “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, ganó nueve millones de dólares en su quinta semana, situándose en el cuarto lugar.

Y “Escape Room”, que obtuvo 8.9 millones de dólares, acabó el fin de semana en quinta posición.