The Strokes y Kings of Leon lideran "line up" del Corona Capital Guadalajara

El Grupo Ocesa reveló las bandas que se presentarán en el Corona Capital Guadalajara, festival musical que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

De acuerdo con los organizadores, el grupo The Strokes, quien encabeza la lista, se presentará junto a Foals, Death Cab For Cutie, Rufus Du Sol, Miami Horror, entre otras bandas el 16 de mayo; mientras que Kings of Leon, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Rufus Wainwright, entre otros cerrarán el 17 de mayo.

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 28 y 29 de enero para usuarios Citibanamex durante la preventa, mientras que la venta general será a partir del 30 de enero a través de Ticketmaster.

El costo, según la página oficial de Corona Capital Guadalajara, se encuentran de la siguiente manera:

Pase General

Fase 1: $1.800

Fase 2: $2.200

Fase 3: $2.500

Fase 4: $2.800

Fase 5: $3.200

Comfort Pass

Fase 1: $2.400

Fase 2: $2.800

Fase 3: $3.200

Fase 4: $3.550

Fase 5: $4.000

Citibanamex Plus

Fase 1: $3.600

Fase 2: $3.800

Fase 3: $4.100

Fase 4: $4.400

Fase 5: $4.900

El festival del año pasado se llevó a cabo por primera vez en la explanada del Estadio Akron en la ciudad, sin embargo, Ocesa no ha confirmado si este año se llevará a cabo en la misma sede.

AC