The Offspring vuelve a la CDMX en octubre

La agrupación de rock The Offspring regresará a la Ciudad de México en una presentación que se llevará a cabo en octubre en el Pepsi Center WTC.

El recinto difundió a través de redes sociales que la banda estadounidense estará el 13 de octubre y los boletos estarán disponibles a partir del 17 de junio a las 11 horas.

Los boletos más económicos están en 600 pesos en la sección C, mientras la entrada general costará 700 pesos. El Box Superior tiene un valor de 980 pesos, mientras el VIP asciende a los mil 200 pesos.

The Offspring es una agrupación de rock formada en 1984 en Huntington Beach, California, bajo el nombre de "Manic Subsidal". Está integrada por Dexter Holland (voz y guitarra), Noodles (guitarra), Greg K (bajo) y Pete Parada (batería).

The Offsping cuenta con ocho discos y ha realizado más de mil shows en todo el mundo. Algunos de sus temas más conocidos con "The Kids Aren't alright", "You're gonna go far, kid", "Self Esteem" y "Hammerhead", entre otros.

JB