Revelan cartel del Tecate Live Out 2019

Es temporada que los promotores de los grandes festivales revelen su cartel para la edición de este año, y aunque muchos están en la espera del 'line-up' del Corona Capital 2019, este jueves dieron a conocer las bandas que participarán en el Tecate Live Out.

Beck, Vampire Weekend, The Offspring, The Kooks y Cage the Elephant encabezan el cartel del festival que se realiza en Monterrey.

Para esta edición lo completan agrupaciones como The Neighbourhood, LP, Jai Wolf, Arizona, Jenny Lewis, Alec Benjamin, Tokimonsta, Anna Lunoe, Health, The Aces, Ladies of LCD Soundsystem, Belako, AMG, Siogan Bell, Pauza, Andrü, Aiamwhy.

El Festival Tecate Live Out 2019 se llevará a cabo en el Parque Fundidora el 19 de octubre.

La preventa Citibanamex será los próximos 06 y 07 de junio y posteriormente podrás adquirir tus boletos a través del Sistema Ticketmaster.

Preventa Citibanamex: 6 y 7 de junio.

Venta libre: A partir del 8 de junio.



Preventa Citibanamex: 6 y 7 de junio.

Venta libre: A partir del 8 de junio.

Boletos en Ticketmaster.

