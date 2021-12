The Monkees: Muere el guitarrista Michael Nesmith a los 78 años

A mediados de los años 60, ante el amplio dominio de las bandas inglesas, un grupo de productores estadounidenses decidió hacer frente a esa ola musical con un conjunto de cuatro jóvenes que cargó mucho tiempo con la etiqueta de prefabricado. Entre ellos destacaba Michael Nesmith, quien murió este viernes a la edad de 78 años.

La familia de Nesmith informó que el músico murió este viernes en su casa de California de causas naturales, señaló la revista Rolling Stone en su sitio oficial.

The Monkees, grupo conformado con un objetivo netamente comercial, estaba pensado para acompañar un programa de televisión, por lo que sus integrantes (Micky Dolenz, Davy Jones, Peter Tork y Michael Nesmith) fueron seleccionados de un amplio casting; sin embargo, Nesmith se destacó no sólo por llevar siempre un gorro de lana verde, sino por su talento para componer canciones.

Entre 1966 y 1970 la banda fue capaz de ligar éxitos musicales y ganar fama gracias a canciones de grandes compositores como Neil Diamond, Carole King, Jeff Barry y Neil Sedaka, volviéndose muy populares en una etapa donde los grupos ingleses dominaban el mundo del pop, e incluso para muchos fueron rivales directos de The Beatles, aunque entre los críticos especializados su nivel nunca estuvo a la par.

Michael Nesmith peleó siempre por quitarse esa etiqueta de ser simplemente un actor con guitarra y logró que The Monkees grabaran composiciones suyas, como "Mary, Mary", "Listen to the Band" y "The Girl I Knew Somewhere", además de que le dio la canción "Different Drum" a la banda Stone Poneys, donde debutó la cantante Linda Ronstadt.

Con el deceso de Nesmith, es Micky Dolenz el último sobreviviente de The Monkees, pues Davy Jones murió en 2012 y Peter Tork en 2019.

JM