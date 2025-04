The Last of Us Temporada 2: Fecha y hora de lanzamiento de cada episodio

La espera ha llegado a su fin. Este domingo 13 de abril se lanza el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us en Max (antes conocida como HBO), la plataforma de streaming que cuenta con los derechos exclusivos de la serie inspirada en el aclamado videojuego. El episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas (centro de México).

¿Qué nos espera en esta nueva entrega?

Han pasado cinco años desde los sucesos de la primera temporada. Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) buscan una vida tranquila dentro de una comunidad establecida en las montañas nevadas de Wyoming. No obstante, el peligro sigue presente. Más allá de los infectados por el hongo Cordyceps, ahora la violencia entre humanos cobra protagonismo, desafiando las relaciones personales, las creencias y el instinto de supervivencia.

La nueva temporada adapta los eventos de The Last of Us Part II e introduce personajes clave como Abby Anderson, quien jugará un papel crucial en la historia, y Dina, con quien Ellie formará un importante vínculo emocional. Además, se presentará a los Serafitas, una secta religiosa con estrictas normas que complica aún más un mundo ya dividido.

Esta entrega contará con siete episodios, uno menos que la primera temporada, pero con capítulos más extensos para profundizar en los dilemas morales y las relaciones entre los personajes.

Fechas de estreno de los episodios

Max seguirá un modelo de lanzamiento semanal. Aquí el calendario completo de los episodios:

Episodio 1: 13 de abril

Episodio 2: 20 de abril

Episodio 3: 27 de abril

Episodio 4: 4 de mayo

Episodio 5: 11 de mayo

Episodio 6: 18 de mayo

Episodio 7: 25 de mayo

Tras el cierre de la tercera temporada de "The White Lotus", Max abre espacio para una de sus producciones más esperadas del año.

No se ha revelado aún el título del primer episodio, pero los eventos retoman exactamente donde la historia quedó: con una decisión tomada por Joel que cambió el rumbo de todo.

MF