Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 14 al 20 de abril

Aries

Querido Aries, esta semana es clave para ti. Aunque el Sol deja tu signo el 19 de abril, aún te acompaña una fuerte energía gracias a la presencia de varios planetas en Aries. Es momento de actuar, iniciar, tomar decisiones y no quedarte con las ganas. Evita la impulsividad y enfócate con claridad. Marte en Leo te da impulso, pero ojo con los celos o actitudes posesivas. Esta semana, brillarás si sigues tu intuición y mantienes una actitud positiva.

Tauro

Tauro, estás en el final del ciclo de Saturno, lo que puede traer cierta presión, pero también te invita a reflexionar sobre lo que no has hecho aún. Con Marte en Leo, tu constancia y perseverancia se ven reforzadas. Usa esta energía para avanzar en temas laborales, del hogar y del amor. No tomes todo tan personal y enfócate en el crecimiento. Se vienen reencuentros y oportunidades.

Géminis

Géminis, estás de suerte. La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y Mercurio en Aries potencia tu comunicación. Es momento de decir lo que has guardado, concretar ideas y abrirte a nuevas propuestas. Esta semana es ideal para reuniones clave que traerán beneficios a corto y largo plazo. Júpiter te da impulso en todo lo que inicies. ¡Confía en tu carisma y sonríe más!

Cáncer

Cáncer, estás rompiendo límites emocionales y mentales. Estás en una etapa donde te valoras más, te cuidas más y sabes lo que mereces. A partir del 19, con el Sol en Tauro, todo lo relacionado con negociaciones, relaciones o nuevos comienzos se activa. Mucha atracción y energía positiva llegan a ti. Disfruta la paz y la armonía que te rodean.

Leo

Leo, el universo está lleno de fuego como tú, y eso te favorece. Con Marte, Neptuno y Mercurio activos, tu creatividad, claridad y energía se intensifican. Es momento de resolver lo pendiente y avanzar con todo. Tienes luz propia, así que no pierdas tiempo en distracciones. Todo lo que antes no se movía, esta semana puede fluir.

Virgo

Virgo, estás rebelde, pero de forma constructiva. Los cambios del último eclipse te impulsan a cerrar ciclos y abrirte a nuevas posibilidades. No dejes que los demás tomen decisiones por ti. Esta semana tu mente es una fuente poderosa de creación. Siembras ideas y pronto verás resultados. Mantén el enfoque y no caigas en críticas o distracciones sin sentido.

Libra

Libra, tu área profesional y económica está en alza. Es momento de visualizar, decretar y accionar. Venus, tu regente, se potencia con la entrada del Sol en Tauro. Todo lo que has estado planeando puede realizarse si tomas decisiones ahora. Júpiter y Plutón están apoyando tus pasos. No postergues más y ve por eso que tanto deseas. Las oportunidades están listas para ti.

Escorpión

Escorpión, es momento de liberarte de ataduras mentales. Estás recibiendo señales y mensajes importantes para avanzar en tus proyectos. Hazlo con discreción, como solo tú sabes. Marte en Leo potencia tu magnetismo, pero cuidado con los celos. Puedes vivir reencuentros muy emotivos. Semana excelente para negociaciones, ventas o asociaciones familiares.

Sagitario

Sagitario, tu energía está a tope. Proyectos que estaban estancados desde el año pasado comienzan a moverse. La clave está en mantener la calma y evitar sobrecargarte emocionalmente. Tu entusiasmo natural está siendo muy buscado. Oportunidades nuevas llegan, pero será tu actitud equilibrada la que determinará los resultados. A brillar con tranquilidad.

Capricornio

Capricornio, esta semana hay abundancia para ti. Todo lo que has aprendido y trabajado se traduce en oportunidades. Usa tu red de contactos para avanzar; ahora es el momento de pedir apoyo. Has madurado mucho, así que no te castigues por lo que no salió. Es momento de confiar en tus dones y seguir adelante con seguridad. La prosperidad está contigo.

Acuario

Acuario, te toca reflexionar. ¿Estás donde quieres o donde te dijeron que deberías estar? Es momento de decidir por ti mismo. Si te mantienes en tu centro, lograrás mucho. Evita perder tiempo en dramas o chismes; la verdad saldrá a la luz sola. Usa tu inteligencia y tu alegría como herramientas. Esta semana trae claridad y buena fortuna.

Piscis

Piscis, estás en un momento creativo, lleno de energía e inspiración. El Sol en Tauro te da fuerza y claridad. Muchos asuntos pendientes se resolverán con rapidez. Aprovecha este impulso para hacer cambios y avanzar en tus proyectos. También hay buenas noticias en el amor: estabilidad, nuevas relaciones o compromisos. Es momento de agradarte a ti tanto como has agradado a otros.

Con información de Mizada Mohamed

MF