The Flash: El grande del fútbol que te sorprenderá con su aparición en la película

Finalmente se ha abierto la puerta de los cines y el multiverso para Flash, la película que se estrena el día de hoy ya ha generado polémica al contar con el singular actor Ezra Miller y el regreso de Michael Keaton al traje de Batman.

La producción ha alzado las expectativas en los fans del mundo de DC, pero la producción no pudo escaparse del estilo propio del director Andrés Muschietti quien ha puesto su propia pasión por el fútbol en la pantalla grande. Andrés Muschietti es reconocido por sus trabajos cinematográficos, sobre todo en el ámbito del terror con cintas como IT (2017 y 2019) y Mamá (2013), pero también se le conoce por su gran pasión por su equipo de fútbol el Club Atlético Independiente de Argentina, mejor conocido como el Rojo o el Rey de copas.

Andrés no logró contener su máximo deseo y aunque es muy común que en algunas cintas al director se le puede ocurrir realizar cameos entregando parte de su identidad a la cinta y al público, en el caso del director argentino y su hermana Bárbara, quien es productora y ambos son hinchas del Rojo decidieron incluir elementos del equipo argentino durante la filmación.“En las películas uno intenta poner cosas propias. Algunas pueden ser más abstractas y otras físicas, como en este caso. A mí esto me representa, además de representar al equipo más grande del mundo, que es Independiente”, comentó Muschietti.

Si no has visto la película te invitamos a prestar mucha atención en los primeros 15 minutos del largometraje, pues según adelantó el director una taza de mate entre los objetos del escenario.“En The Flash, en los primeros 15 minutos, hay una escena en la que metimos el mate del Rojo y un termo”, precisó. Según narra Andrés el pasado 3 de junio él y su hermana tuvieron la oportunidad de conversar con el Bocha, máximo ídolo de la historia de la institución y de regalo se llevaron varios souvenirs: camisetas, mates, banderines y hasta sus respectivos carnets de socios, por lo que no sería de sorprender, si tienes buena vista, que más de un objeto alusivo del equipo favorito del director se encuentre en la película.

Pero no es la única vez que el director se ha dejado llevar por sus ilusiones, en uno de sus trabajos, mientras realizaba la película de IT contó con su amigo, el propio Stephen King, para hacer un cameo dentro de la cinta, pero además de eso el autor del payaso Pennywise cargaba consigo un mate con el logo del equipo preferido de Muschietti, por lo que en verdad es un auténtico fan.

