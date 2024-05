El primer teaser de la temporada 3 de “The Bear” ya ha sido lanzado en la mañana del día de hoy, en él podemos ver a Jeremy Allen White como Carmy ya regreso en la cocina mientras desempaca unos cuchillos, dando inicio a una nueva historia.

“The Bear” nominada por el Peabody Awards FX series regresará por la plataforma Hulu, la serie con sede en Chicago que se centra en el resurgimiento de un restaurante de beef italiano.

Esta obra maestra fue escrita por Christopher Storer, además de haber sido bendecida con un increíble elenco justamente en su última temporada de donde destacan Jamie Le Curtis, Sarah Paulson, Olivia Colman, Bob Odenkirk y John Mulaney, entre otros.

Recordemos que la temporada 2 de “The Bear” ganó el Emmy a mejor serie de comedia así como White ganó por su papel, en adición a otras ocho categorías ganadas.

 

¿Cómo terminó la temporada 2?

Al final vimos a Carmen abriendo su nuevo restaurante llamado "The Bear". Y sabemos qué tanto de la temporada 3 como la temporada 4 vendrán una detrás de otra, así que aún hay más en el universo de The Bear por descubrir, tendremos White para rato. La tercera temporada será estrenada por Hulu el próximo 27 de junio, además de ser liberada completa de una sola vez, por lo que no tendrás que esperar cada semana para ver un nuevo episodio.

