¿Thalía y Tommy Mottola se van a separar? Yolanda Andrade rompe el silencio y aclara todo

En las últimas semanas el tema sobre la posible separación de Thalía y Tommy Mottola ha tomado fuerza, a tal grado de que en redes sociales y distintos programas de la farándula han salido a luz diferentes versiones de la supuesta ruptura, sin embargo, la pareja no ha dado a conocer nada oficial.

Ante las especulaciones, la actriz, Yolanda Andrade, ha decido romper el silencio y terminar con todos los rumores de la supuesta ruptura, por lo que a través de un audio que le compartió al periodista, Jorge Carbajal, explicó que habla con Thalía casi todos los días y asegura no se separará pues dice su relación no está en crisis.

"Por supuesto que no. Sí he hablado con ella (Thalía) pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada", dijo la actriz.

Yolanda agregó que solo son rumores mal intencionados y que desde que Thalía se casó se ha dicho que ha estado a punto de separarse.

"Creo que ese divorcio está bien cantado desde que se casó y no, no hay divorcio. Qué pena por quien inventó este chisme porque la verdad es que es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo", agregó.

MF