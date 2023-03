El príncipe Harry, en su necesidad de hablar sobre su salud mental, confesó que usó drogas psicodélicas y otras, como marihuana y cocaína, durante una charla que fue transmitida en vivo con el controversial médico Gabor Mate para el programa "The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture".

"Empecé a hacerlo de forma recreativa y luego me di cuenta de lo bueno que era para mí", contó Enrique, duque de Sussex.

Sin embargo, estas declaraciones que a más de uno le provocó asombro podrían causarle problemas con el gobierno de Estados Unidos, ya que si el hijo de Carlos III no mencionó que en su pasado usó tóxicos, las autoridades podrían revocarle el permiso de vivir en California.

De acuerdo con los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, los solicitantes de visas "que se determine que abusan de las drogas o son adictos son inadmisibles".

"(Las autoridades) no ven con buenos ojos el uso de drogas por parte de ciudadanos no estadounidenses", aseguró Piers Morgan. "Otra razón de peso por la que no los queremos en la coronación del Rey, pues podríamos terminar quedándonos con ellos para siempre", agregó refiriéndose a Harry y Meghan.

"Sky News" de Australia recordó la vez que, en 2014, a la chef Nigella Lawson se le prohibió tomar un vuelo hacia Estados Unidos, tras confesar que consumió cocaína durante un juicio. Más tarde, su caso se sometió a análisis y le dieron el perdón tras una apelación.

Harry y Meghan ya recibieron la invitación oficial a la coronación del rey Carlos III el próximo 6 de mayo y fue mediante un correo electrónico. La pareja aún no ha decidido si asistirán al evento de la familia real o declinarán la invitación.

MF