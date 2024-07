Thalía prepara flautas dietéticas y la comparan con Anahí

Uno de los grandes talentos de la mexicana Thalía es sin duda la música y la actuación, sin embargo, en redes sociales ha demostrado que hacer dietas saludables también es lo suyo, pues deleito a sus fanáticos con una receta dietética a prueba de grasa de más.

Las flautas que hicieron recordar a las icónicas enfrijoladas hechas por Anahí fueron cocinadas en la casa de la artista, quien enfatizó al comienzo del video que comer este tipo de platillos no significa que se vaya a engordar o que una persona que está a dieta no debe de disfrutarlos.

"¿Qué? Sí, se pueden comer flautas cuando estás a dieta y cuando estás marcando el cuerpo y te voy a decir cómo. Así que si tienes una freidora de aire, esto es para ti".

Los ingredientes para preparar las flautas al estilo Thalía, como ella misma lo aclara, son:

Pechuga de pollo

Tortillas

Aceite en aerosol

Un aguacate

Un Jitomate

Un Jalapeño

Una cebolla

Ajo

Limón

Cilantro

Primero, la intérprete de "Amor a la mexicana" desmenuzó el pollo y recomendó quitarle la piel por la dieta. Fue entonces cuando preparó la primera flauta, la cual llenó de bastante pollo.

"Siempre hago muchísimo ejercicio, me encanta y mi entrenador me hace unas recetas fantásticas, no me sacrifico tanto, como lo que me gusta, pero me ayuda también a la masa muscular y a estar siguiendo mi dietita"

Mientras montaba las flautas con sus palillos, la cantante contó una anécdota en la que mencionó cómo una señora casi muere por comer un palillo en un pavo que preparó su hermana, por lo que recomendó quitárselos una vez que los tacos estén listos.

Posteriormente, Thalía procedió a preparar la salsa dietética a su estilo, pues es como a ella le gusta y como acostumbra a comer esta salsa, por lo que procedió a colocar los vegetales previamente hervidos en la licuadora, pero no tanto tiempo para que no quede tan líquida.

Finalmente, luego de haber preparado una salsa para acompañar, la cantante decidió bautizar su platillo como "flautas thaliescas", lo que provocó la reacción de los internautas en los comentarios del video.

"Me recordó a las enfrijoladas de Anahí", "mi tía hubiera hecho 100 flautas con ese pollo","hasta que veo a alguien que si es generoso con el pollito", "esta receta se me antojó más que las enfrijoladas de Anahí" ,"Thalía es Mexicana y la delata que le echa limón a lo que ya tiene limón", "¿Anahí eres tú?"

SM