Christian Nodal explicó en una historia de Instagram que a veces el amor no funciona y que nunca hubo una infidelidad en su relación con Cazzu de la que resultó padre de su hija, Inti. Sin embargo, muchos usuarios especulan que la terminación de la relación pudo deberse a la forma en que el cantante de regional mexicano interactuaba con otras mujeres. Al poco tiempo del rompimiento se anunció que ahora la relación romántica la sostenía con Ángela Aguilar, alimentando estas teorías que lo tildan de "ojo alegre". No obstante, la hija de Pepe Aguilar no es la artista que estaría involucrada en la supuesta infidelidad.

La usuaria @ferlovescazzu en X hizo una breve recopilación de los últimos meses de la relación romántica entre Cazzu y Nodal para defender a la artista argentina y desmentir los piensos del mexicano. Uno de los principales rumores se remonta a febrero de 2024. A finales de este mes, Cazzu y Nodal se encontraban en Francia, en donde incluso compartieron tiempo en un estudio de grabación. Pero la cantante argentina regresó a su país para estar con la hija de la entonces pareja.

¿De quién se trata, entonces?

Ahí aparece una tercera cantante. La artista Sara Silva mejor conocida como Estevie también se encontraba en Francia por las fechas. La cantante femenina de regional mexicano ya había sido relacionada con Nodal, pues había asistido a la mansión del cantante en California en ocasiones anteriores . Pese a que Christian tenía planeado continuar en Francia para trabajar en su música, tuvo que agendar un vuelo repentino a Argentina cuando comenzaron a surgir los rumores.

A finales de marzo, Estevie confirmó que estuvo con Nodal, pero para grabar una canción de su nuevo álbum. Y después de ello, lo acompañó en el escenario a un par de presentaciones. Christian había declarado que le costaba un poco repartir el tiempo entre su paternidad y su trabajo profesional, pues quería estar concentrado en su tour y en sus nuevos proyectos.

Lo que más sospechas causó fue que Estevie apareció con un collar muy parecido a los que Nodal utiliza como parte de sus outfits de presentación. Los comentarios de crítica también han llegado a sus redes sociales, pese a que nada está confirmado.

