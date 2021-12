Teo González regresa con show de fin de año

Este próximo 31 de diciembre en el Salón Fiesta Guadalajara, Teo González realizará su tradicional show de fin de año, para lo cual contará con invitados de lujo, como el comediante e imitador Freddy García, y las agrupaciones musicales Los hijos de Mike Laure y La Sonora Chocolate, quienes pondrán ritmo y sabor al festejo que dará inicio a partir de las 20:00 horas y terminará en la madrugada del 1 de enero de enero del año entrante.

Esta celebración de fin de año significa regresar “tras la pandemia” que no permitió se realizara en diciembre de 2020, indica el comediante. “Aunque con cupo limitado y respetando la sana distancia, para que nos acompañen de nuevo y adquieran sus boletos en las taquillas del salón”.

Respecto del show, aclara en entrevista con esta casa editorial, “estaré como anfitrión, pero me acompañará Freddy García, el gran imitador del programa ‘Parodiando’, además de Los Hijos de Mike Laure y La Sonora Chocolate; se trata de un elenco que representa diversión y variedad para toda la familia”.

Además de “despedir el año”, agrega el artista de la comedia, “también es para recibir con optimismo el siguiente, deseando que nos vaya bien a todos y que cada día estemos mejor”.



Salud y recuperación

Sobre su estado de salud, el comediante sufrió un infarto hace meses, “pero la cirugía fue realizada a tiempo, me atendieron muy rápido y se pudo reparar una arteria que va al corazón. Yo sigo todos los protocolos y lo que el médico me indica, el músculo va ganando fuerza y hago una vida casi-casi normal, y lo digo así porque, obviamente, estoy tomando medicamentos (algunos serán de por vida), pero camino y me muevo bien, aunque no puedo correr un maratón, por supuesto”.

Con todo, el sector del espectáculo ha sido “golpeado” por la pandemia; sin embargo, señala González que “los pocos shows que hubo los hicimos con todo el entusiasmo y la alegría de siempre. Muchos fueron en live streaming, a pesar de que así no es tan cómodo ni se cuenta con respuesta inmediata del público, pero es una nueva oportunidad para hacer reír y me salió bien”.

“Incluso después del infarto”, comenta el comediante, “hace poco tuvimos oportunidad de hacer una presentación en San Luis Potosí y tuvimos lleno, más de mil personas en el show, algo que fue muy emotivo para mí como artista y como persona. Luego tuve otros trabajos en la CDMX, pero para empresas privadas. Ahora viene este show de año nuevo y el año siguiente se prepara una gira por los Estados Unidos”.

Ahora, el respeto por las medidas de contingencia sanitaria para sus shows por venir son prueba del profesionalismo y ética que caracterizan a González, pero además “de que nos enfocamos en la familia; es un espectáculo pensado para hijos, padre y abuelos, pero es un hecho que necesitamos seguir las normas de salud para evitar contagios: sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y sanitización del espacio”.

La risa es universal

De igual modo, en un periodo de adversidades como el actual, el humor es bienvenido, refiere González, “la risa siempre es necesaria. Hay una frase -que no es mía- que dice: Tragedia más tiempo, igual a comedia… Lo recuerdo porque es notable que los mexicanos reímos de nuestras tragedias, ya sea que estemos en la celebración del día de muertos o escuchando una canción de Chava Flores como ‘Cerró sus ojitos Cleto’. Tal vez porque reír un poco es una forma de aligerar el pesar, dejar a un lado la tristeza y continuar hacia adelante”.

Como país, detalla el comediante, “por lo general le ponemos al mal tiempo buena cara, es algo que nos ayuda mucho a sobrellevar los episodios difíciles; así somos los latinos en general, pero en especial los mexicanos”… Esto último, ahora que irá a trabajar a Estados Unidos, refiere, “no significa mucha diferencia entre el público, porque a fin de cuentas el humor es universal, porque tenemos la habilidad para reírnos de nosotros”.

Familia y trabajo

Actualmente de viaje por Canadá y los Estados Unidos, González destaca que, “en lo personal, la familia es lo más importante, pues a diferencia de los amigos, la familia es para siempre y, en mi caso, aunque los tengo a dos países de distancia, Dios me dio la oportunidad de estar ahora en compañía de mi familia, de disfrutarlos”.

Para concluir, tras renovar su visa de trabajo en el vecino país del Norte, “tendremos un promedio de 40 fechas para presentarnos en los Estados Unidos, una gira que comenzará en febrero, un fin de semana después del día del amor y la amistad, y de ahí hasta octubre, y trataré de aprovechar los espacios entre cada fecha para trabajar en México”.