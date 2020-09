“Tenet”, espionaje a prueba del tiempo

Una historia donde nada es lo que parece y la tensión crece a cada segundo. Así se puede definir a “Tenet”, la nueva película de Christopher Nolan y protagonizada por John David Washington. Como en otras de sus cintas, esta aventura cinematográfica tiene al tiempo como un protagonista, al tener los viajes en el tiempo como un componente de la trama. El guion es del mismo Nolan, quien cuenta una historia de espionaje internacional, refrescando el género con su particular estilo.

Sobre la constante del tiempo en sus obras, el director británico comenta que “siempre he sentido una interesante relación entre el proceso de ver una película y cómo funciona, y la noción del tiempo y cómo se vincula. Para mí tener narrativas que de alguna manera exploran esa relación, cómo percibimos el tiempo día a día y cómo lo hacemos al ir al cine. Siempre me ha parecido interesante jugar con eso”.

Lo cierto es que esta narrativa la despliega magistralmente en la cinta. “Tenet” tiene tintes de cinta de espías, pero a un nivel diferente: “Me gustan los proyectos que mezclan géneros o los cambian. Siempre había querido hacer una película de espionaje, crecí viéndolas. Lo que quise hacer fue darle otra energía para el público: darles una razón de verlo de una manera fresca”.

El protagonista, encarnado por John David Washington, viaja a diferentes países y distintos tiempos como agente de la CIA, para evitar una catástrofe mundial: “David tiene una presencia muy icónica en el centro del filme, en la forma del protagonista. Ya había querido trabajar con John David por algún tiempo, particularmente después de que lo vi en ‘BlacKkKlansman’ de Spike Lee”.

El actor elogió el estilo del director: “Es un narrador brillante, por la manera en que coloca todos estos conceptos y construye ese mundo. En verdad me divierte su habilidad para contar, y me gustan los personajes que crea y cómo los escribe”.

Un amante de los detalles

El filme se hizo con IMAX, en 70mm, sobre lo que platicó el director: “Me encanta filmar con las cámaras IMAX, porque es la más alta resolución, es el formato más inversivo, de cualquier tipo. Por eso tiene la mayor claridad”. Sobre filmar en siete diferentes países, Nolan anotó que “quisimos que la película trascendiera las fronteras nacionales, no es sobre Estados Unidos per se, es sobre la humanidad entera”.

Para el actor, el tema de la calidad es también importante: “Siempre me han gustado las películas porque nos ofrecen una gran sensación de maravilla y escapismo. Les va a gustar Tenet en cualquier manera en que la vean, pero si tienen la oportunidad de verla en un teatro, creo que les dará una mejor impresión. Me parece que maximiza la experiencia”.

El equipo de producción con el que Nolan trabaja incluye viejos colaboradores y nuevos talentos: “En cada proyecto busco el balance entre revisitar las amistades que he construido con cada película. En el caso de la dirección de fotografía, con Hoyte Van Hoytema, esta es la tercera vez que trabajamos juntos, hemos sido capaces de llevar la colaboración a un punto interesante, a otro nivel. Es interesante hacerlo. Nathan Crowley es el diseñador de producción con quien más veces he trabajado. Su acercamiento es muy fresco, tratando siempre de descubrir todo, nunca durmiéndose en sus laureles. Eso se nota en ‘Tenet’. Con el compositor Ludwig Göransson fue la primera vez, muy emocionante”.

CINE PROFUNDO. Christopher Nolan cuida cada detalle en sus cintas. Aquí gesticula al lado de John David Washington. CORTESÍA

Toques de magia e ingenio

Una característica del estilo de Nolan es trabajar visualmente lo más posible en la cámara, sin recurrir a los efectos especiales, algo de lo que platicó Washington: “Como actor se puede entrar en el espacio y sentir todo, vivirlo e interpretarlo. Así tiene que crearse. Quiero decir, el líder crea ese ambiente para que suceda y luego llegamos con la preparación. Se junta todo y se prepara ese resultado inimaginable”.

Para el actor, trabajar con Nolan “fue increíble. El equipo me dio una gran confianza, además de una gran alegría y un redescubrimiento de mi arte y lo que creo que puedo hacer. Ahora conozco mucho más de todo el proceso, y lo atribuyo a Christopher Nolan”.

John David comparte créditos con otros actores, como los veteranos Michael Caine y Kenneth Branagh: “El cast también fue de ensueño. Todos son brillantes. Es interesante porque cada uno tiene su propio estilo, por lo que algunas veces hubo que ajustar el estilo propio. Nadie se quejó. Debatíamos y ejecutábamos. Me sorprendió ver lo que aportó cada uno”.

Para filmar la Tenet la producción viajó a muchos países: “Sé que algunas locaciones no siempre fueron ideales para el departamento de cámaras o para el maquillaje y peinado, pero a mí me encantaron todos los lugares. Estas locaciones dan una gran escala, obviamente, pero más importante: le dan más cualidades al estar realmente allí, lo capturamos de verdad. No son construcciones digitales, nada de eso. Creo que será interesante para el público alrededor del mundo”, dijo John David.

En ese sentido, Nolan abundó en la experiencia de trabajar internacionalmente. En Estonia “buscamos locaciones que no hubieran aparecido en películas de Hollywood. Tallinn tiene una arquitectura extraordinaria”.

Otro país que visitaron para trabajar fue India: “Cada que voy me maravilla lo increíblemente visual que es. Había grabado algunos días en Jodhpur, para ‘The Dark Knight Rises’, desde entonces quería regresar para hacer alguna secuencia más sustancial. Grabamos en Mumbai, uno de los lugares más extraordinarios en términos arquitectónicos, alrededor del mundo”.

La producción también estuvo en la Costa Amalfitana: “Había estado allí hace algunos años, me pregunté por qué no se había usado como locación en más películas. Es espectacular hacia donde apuntes la cámara”.

JL