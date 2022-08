"Temporada de campo", una mirada inocente a los vaqueros mexicanos

Este 4 de agosto llega a la cartelera nacional —por Cinemex y en Jalisco alista su estreno en la Cineteca FICG— “Temporada de campo”, un documental que cuenta de forma semsible la historia de Bryan, un niño cuyo padre emigró a los Estados Unidos y que pasa sus veranos en un rancho en nuestro Estado aprendiendo a trabajar como vaquero como el resto de su familia.

La dirección es de la cineasta Isabel Vaca, quien contó con el apoyo de la casa productora Caribou Films. El documental es producido por Arturo Mendicuti, quien junto con Isabel se movilizaron a la comunidad de Bryan para conocer su historia y cómo es su visión del mundo ante la escuela, la ciudad y su amor por los animales, en especial, por los toros de lidia, que por generaciones han sido el sustento de su familia y estilo de vida.

“Tuve la oportunidad de crecer muy cercana al ambiente del campo, de los vaqueros, de los animales, y conforme fui creciendo encontré una gran admiración y respeto por la profesión de los vaqueros, decidí que de alguna forma tenía que contar este mundo”, explica en entrevista con EL INFORMADOR Isabel Vaca, al recordar que si bien “Temporada de campo” se estrena a nivel nacional mañana 4 de agosto, este proyecto antecede desde el 2016, cuando estructuró el primer teaser que le valió ganar un fondo de apoyo del Festival de Cine de Tribeca para ponerlo en marcha.

Tras un proceso de investigación por varios años y tener una convivencia más cercana con Bryan y su familia, “Temporada de campo” comenzó su filmación y si bien se pudo haber apostado por una narrativa lineal, Isabel Vaca y Arturo Mendicuti optaron por relatar este estilo de vida desde la mirada, sensibilidad e inocencia de Bryan, sus amigos y entorno cotidiano.

“Fue muy fácil identificarme con él, porque tenemos gustos muy similares por el campo, creo que es un niño muy sensible y carismático, me fue platicando cada vez más de cerca su vida, así decidí contar o plasmar este mundo a través de su historia y sus ojos”, comparte Isabel.

Fuera del frenesí citadino

Aunque se tenía desde un principio claro cómo avanzaría el documental teniendo la apertura de Bryan, las sorpresas estuvieron a la orden del día en cada proceso de la filmación, subraya a esta casa editorial el productor Arturo Mendicuti, pues él siendo un poco más ajeno al campo y su dinámica, descubrió otras miradas sobre las personas que hacen de estos paisajes su día a día, resaltando que esta perspectiva será clave para conectar profundamente con el espectador.

“Cuando conocí a los vaqueros, a Bryan y a toda la familia, me dio un ángulo diferente de la vida, pues a diferencia de Isabel yo no soy mucho del campo, todo lo contrario, no sabía qué significaba estar en el campo, vivir y trabajar ahí, esa conexión que ellos tienen, el profundo amor que tienen por la naturaleza, por los animales, por su oficio”.

Tanto Isabel Vaca como Arturo Mendicuti enfatizan en las diversas lecturas que “Temporada de campo” ofrece y que enamora a los espectadores, especialmente a los niños, luego de que el documental ha tenido un gran recibimiento en festivales como el Visions du Réel (Suiza), Hot Docs (Canadá), el Festival Internacional de Cine de Morelia (ganando el Premio del Público) y hasta llegar al Moscow International Documentary Film Festival, en Rusia, demostrando que el documental cuenta con un lenguaje universal sobre la niñez, pero también abordando perspectivas sobre los rezagos y carencias que los vaqueros enfrentan constantemente ante una sociedad desigual en desarrollo, economía y educación.

“Desde mi punto de vista totalmente citadino llegué con muchísimos tabúes y estigmas sobre qué significa vivir en el campo, de no darle el lugar o no entender la importancia de lo que significa el campo para el país, porque su actividad es enorme, muchísima gente vive en el campo haciendo labores con las que nosotros en la ciudad nos beneficiamos, y los vemos hacia abajo por alguna extraña razón. Tal vez no están tan visibilizados y no nos damos cuentas de sus problemas, realidades, de cómo están viviendo, creemos por alguna extraña razón que vale menos el campo que la ciudad”, comenta.

A lo que agrega: “Este documental es necesario para nuestra sociedad. Personalmente creo que el cine tiene como objetivo hacernos sentir más humanos al presentarnos y contagiarnos emociones de las que podemos llegar a empatizar; esta historia cumple con esta meta, nos hace sentir vivos. También nos expone temas de suma importancia en nuestra comunidad como: la migración, madurez, educación y familia. Cada vez es más importante hablar abiertamente sobre estos temas, para que seamos más conscientes de nuestra realidad”.

Isabel Vaca (cineasta) con el productor Arturo Mendicuti han producido este proyecto que venía realizándose desde 2016. CORTESÍA

Toma Nota

Sinopsis

El verano ha comenzado y para Bryan sólo significa una cosa: trabajar en el campo con los toros de lidia. Junto a su abuelo y sus tíos, Bryan tendrá que demostrar que tiene lo que se necesita para convertirse en un vaquero más de la familia, mientras intenta escapar de un regreso a clases que parece inevitable.