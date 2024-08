Tras 14 años al aire, la serie “Blue Bloods”, conocida en Latinoamérica como “Sangre Azul”, llegará a su temporada final. Protagonizada por el multipremiado actor Tom Selleck, quien interpreta al comisionado de la policía de Nueva York, “Frank Reagan”, esta serie se ha convertido en una de las producciones policiales más longevas de la televisión. El estreno de su temporada final será el 6 de agosto, a las 22:40 horas, en el canal Universal TV para la audiencia de Latinoamérica.

Desde su debut en 2010, “Blue Bloods” ha emitido 275 episodios, cautivando a los espectadores con la historia de la familia “Reagan”, todos involucrados en el ámbito policial y judicial.

La serie se centra en el patriarca “Frank Reagan” y su familia, quienes constantemente enfrentan dilemas morales, desafíos de justicia y decisiones difíciles que a veces los dividen.

La actriz Marisa Ramirez, quien interpreta a la detective “María Báez” desde la tercera temporada, compartió en entrevista con EL INFORMADOR sus sentimientos acerca del final de la serie.

De ascendencia mexicana-estadounidense, Marisa lamenta no conocer más sobre sus raíces familiares. “Sinceramente, me gustaría que hubiera una conexión más grande. Mi padre y mis abuelos ya fallecieron, así que no conozco mucho sobre la historia. Sé que él también era de ascendencia nativa americana y de Arizona. Quisiera saber más ¿De qué parte eran? ¿Cuáles son los apellidos? ¿Dónde está mi gente?”, comentó la actriz.

La actriz habló sobre su personaje y el impacto de la serie en su vida: “El elenco y el equipo, todos iniciamos la temporada 14 sin querer creer que iba a ser el final y luego, a medida que se acercaba la última etapa, nos dimos cuenta de que esto era todo. Tal vez todavía no me ha afectado, no lo he asimilado, pero fue realmente triste y emotivo para muchos de nosotros, todos trabajamos muy bien juntos, nunca he estado en un set más feliz, sentía que iba a trabajar con todos mis mejores amigos”.

Pocas series logran alcanzar tantas temporadas como “Blue Bloods”, y Ramírez atribuye su éxito a la capacidad de mantener la serie ligera y divertida, sin perder el foco en lo esencial: “Siento que en muchas series la gente puede quedarse estancada en los detalles, en la planificación, en el desarrollo de los personajes y de la historia en lugar de simplemente dejarse llevar y disfrutar de la experiencia”, explicó.

La actriz también destacó cómo su personaje la inspiró: “Esa fuerza está ahí ahora y está para quedarse y tengo que agradecerle eso al personaje. Pasé por un período en el que interpretaba a personajes que eran tristes y débiles. Y así, finalmente interpretar a este personaje que era tan fuerte y poderoso y que la gente escuchaba cuando hablaba, fue inspirador para mí como persona. Y creo que, ya sabes, voy a llevarme esa fuerza conmigo”.

Entre el deber y la familia

Sobre el final de la serie Tom Selleck comentó: “En estos últimos 13 años ha sido un honor y un privilegio trabajar en una serie que no sólo celebra a los hombres y a las mujeres que protegen y sirven a la ciudad de Nueva York, sino que también ha mostrado la importancia de la familia. Ha sido un honor trabajar con estos increíbles actores, guionistas, productores, directores y el equipo”.

(De frente y al centro) El actor Tom Selleck en su papel “Frank Reagan”. CORTESÍA

HAGAMOS MEMORIA

¿Qué ocurrió en la temporada anterior de “Blue Bloods”?

El final de la temporada 13 trajo de vuelta a muchos personajes de “Blue Bloods” que no se habían visto en mucho tiempo.

Cuando el infame asesino “Dr. Walker” inició otra ola de crímenes, “Danny” (Wahlberg) volvió a formar equipo con la detective “Jackie Curatola” (Jennifer Esposito), a quien no se la veía desde su última aparición en la tercera temporada.

Durante el mismo episodio, que concluye con la icónica cena familiar por la que la serie es conocida, aparecen más rostros familiares de temporadas anteriores. A la mesa aparecen el hijo mayor de “Danny”, “Jack” (Tony Terraciano), que fue visto por última vez en el estreno de la temporada 12, y la hija de “Erin”, “Nicky” (Sami Gayle), que abandonó la serie en la temporada once.

DOS ENTREGAS

Temporada final de “Blue Bloods”

La última temporada de este clásico policiaco podrá verse en dos partes. La primera contará con 10 episodios y la segunda emitirá los ocho restantes que, oficialmente, darán cierre a las historias de la familia multigeneracional de los policías más queridos de la llamada “Gran Manzana”.

LOS PERSONAJES

¿Quiénes serán parte de la última entrega?

El legendario actor Tom Selleck regresa en el papel protagónico de “Frank Reagan” y lo acompañan en sus últimas aventuras al frente de la policía de Nueva York:

Donnie Wahlberg (“Saw II”, “Saw III”, “Saw IV”): Detective “Danny Reagan”.

Bridget Moynahan (“Coyote Ugly”, “I Robot”, “And Just Like That”): Fiscal adjunta de distrito “Erin Reagan”.

Will Estes (“Line of Duty”): Sargento “Jamie Reagan”.

Len Cariou (“Damages”, “Sweeney Todd”): Ex comisionado “Henry Reagan”.

Marisa Ramirez (“The Young and the Restless”): Detective “María Báez”.

Vanessa Ray (“The Mentalist”, “Pretty Little Liars”): Oficial ‘Eddie’ “Janko-Reaga”.