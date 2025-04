Este viernes, la Liga MX tendrá dos partidos como parte de la Jornada 15 (J15) del Torneo Clausura 2025. El segundo en la programación será el Mazatlán vs Chivas, y si te interesa verlo en vivo, aquí te damos toda la información necesaria para que sigas la transmisión, además de los horarios, canales y los números con los que llegan los equipos.

La fase regular del Torneo Clausura 2025 está muy cerca de terminar, y cada partido es de suma relevancia para estos dos conjuntos: Mazatlán y Chivas tienen posibilidades de jugar el Play-In, pero para eso, la obligación es ganar lo que queda del campeonato.

Y el duelo entre ambos, que no luce muy atractivo por el desempeño que han tenido a lo largo de la competencia, significa la última oportunidad de engancharse a la zona de calificación.

Los números entre ambos son idénticos: 16 puntos (4 triunfos, 4 empates y 6 derrotas); 15 goles a favor y 18 en contra para el Mazatlán; 15 anotados y 19 encajados para Chivas. Un gol es lo que tiene a los de Sinaloa (puesto 11) encima de los tapatíos (lugar 12), pero los dos fuera del Play-In.

Es, pues, que una victoria para cualquiera de los dos los pondría a soñar, pero una derrota sería casi despedirse; y es que para Chivas, si no le alcanza para vencer al Mazatlán, no le alcanzará para nada más; y para los sinaloenses, si son incapaces de hacer valer su localía ante un deprimente Rebaño, no merecen la calificación.

El partido de la J15 del Clausura 2025 se jugará este viernes 11 de abril a las 21:05 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Chivas

Fecha y hora: Viernes 11 de abril, 21:05 horas

Viernes 11 de abril, 21:05 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales para ver en vivo): aztecadeportes.com, FOX Sports Premium, FOX Sports, Azteca 7

