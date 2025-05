En el último par de años el mundo del entretenimiento y el espectáculo mexicano se ha visto envuelvo entre las vidas, declaraciones y actitudes de dos de los cantantes vernáculos más conocidos del país azteca, siendo estos el sonorense Christian Nodal y la México-estadounidense Ángela Aguilar.

Cabe destacar que estos prominentes representantes de la música mexicana unieron sus vidas en matrimonio en julio de 2024 y a tan solo casi un año de este enlace los rumores, comentarios y especulaciones respecto a esta unión sigue en boca de todos, por lo que ha sido un año matrimonial en polémica tanto por fans como por el propio medio del espectáculo.

Ligado a ello nuevas declaraciones por parte de Nodal han abierto la conversación respecto a lo moralmente aceptable en cuanto a relaciones consensuadas, atracción física y limites por parte de los tutores en caso de que algún menor de edad se vea involucrado.

¿Qué se sabe sobre lo que comentó Christian Nodal respecto a su enamoramiento hacia Ángela Aguilar siendo ella una menor de 13 años? Compartimos contigo todo lo que se sabe a partir de las más recientes declaraciones del sonorense.

Christian Nodal confiesa enamorarse de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años

En los últimos días el cantante Christian Nodal ha participado en diferentes programas de televisión, producciones radiofónicas y espacios digitales, destacando en esta ocasión su más reciente intervención en el show de “Zona de desmadre” conducido por el comediante Mike Salazar.

En este espacio Nodal aprovecho para compartir con el público algunos fragmentos musicales de sus canciones más representativas, entre esta recapitulación musical destacó la canción “Dime cómo quieres" pieza musical estrenada en el año 2020 en colaboración con Ángela Aguilar.

Nodal dio a conocer algunos detalles respecto a este momento confesando a cámara que en realidad él ya sentía algo por la cantante desde que coincidió en una gira con la dinastía Aguilar.

“Estaba en Miami con Edgar y estaba armando mi disco y le digo traigo muchas ganas de... te acuerdas de la canción de Rocío Durcal con Juan Gabriel (Déjame Vivir). Se me hacía tan divertida cuando estaba niño, porque traía ese coqueteo”.

Comentó en entrevista para Mike Salazar, además de esta declaración también compartió las edades que ambo tenían cuando su gusto y amor por Ángela Aguilar afloró en él, causando diferentes reacciones tanto en redes sociales como en los espectadores del programa.

“Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’. Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13″.

Comentó Christina Nodal, además de confesar que la presencia de Angela durante las ruedas de presa lo ponían sumamente nervioso.

¿Qué acción tomó Pepe Aguilar papá de Ángela Aguilar ante Christina Nodal?

El cantautor sonorense también compartió las diferentes “normas” que existían entre él y la hija de Pepe Aguilar, teniendo restricciones de diferentes tipos, como por ejemplo prohibirles estar juntos en el mismo lugar.

“Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón... yo la miraba y decía, ‘talentazo’... ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro (te voy a exponer suegro). Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”.

Pese a estás normas por parte del tutor (en ese momento era menor de edad) de Angela Aguilar, el famoso cantante encontró opciones para poder acercarse a ella, según lo compartido por el mismo Nodal, inicialmente presentó la colaboración de “Dime cómo quieres” buscando una cierta aprobación por parte de don Pepe.

“Yo trataba de disfrazar que me gustaba con... ‘es talento’, quiero trabajar con ella. Ya con Edgar, le digo hagámos esta canción con Ángela, asó como lo de Rocío Durcal con Juan Gabriel. Yo sentía como que la historia estaba coqueta, chistosa, divertida... esa canción salió en 15 minutos. Le pregunto primero a mi suegro, ya después procedo a hablar con ella y se armó”.

