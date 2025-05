La vida de “Jazmín Palacios” cambió para siempre en el momento en el que es secuestrada por el hacendado “Remigio Fuentes Mansilla”, un hombre cruel y autoritario que por mucho tiempo mantuvo cautiva a “Jazmín” en condiciones infrahumanas.

Y aunque logra escapar, la sed de venganza que ha nacido en “Jazmín” la lleva a regresar 12 años más tarde a aquella hacienda de sus pesadillas para saldar la deuda que le debe “Remigio Fuentes”.

Lo que ella desconoce es que su revancha implicará abrir las del pasado, donde la esperan muchas más cosas de las que imaginó, como el rencuentro con un antiguo amor y el descubrimiento de que la hija que creía muerta siempre estuvo viva.

“Cautiva por amor” es el nuevo melodrama de TV Azteca que se estrena mañana 12 de mayo a las 21:30 horas en la señal de Azteca Uno, una impactante historia de venganza, pero también de redención y amor, que marca un giro en las narrativas tradicionales del melodrama, y que da más peso a la superación y la fortaleza femeninas en entornos drásticos donde siempre es posible salir adelante y luchar por sí mismas a pesar de las adversidades.

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz Alejandra Lazcano expresó su entusiasmo por regresar a las telenovelas mexicanas y a la pantalla de TV Azteca con un personaje que le implicó un reto en todos los sentidos, y que además le permitió involucrarse en un nuevo panorama narrativo en los melodramas televisivos en el que las mujeres ya no son víctimas indefensas, sino protagonistas de sus propios destinos.

Una antagonista llena de matices

“La verdad es muy gratificante que te lleguen esta clase de historias, estos personajes que demandan muchísimo esfuerzo, que te obligan a poner el mil de ti”, cuenta Alejandra Lazcano, que en “Cautiva por amor” interpreta a la villana “Melina”.

“Esto no siempre llega, no siempre tienes la oportunidad y la verdad es que estoy muy agradecida. ‘Cautiva por amor’ es una historia fuerte, es una historia de venganza, de desamor. Es una historia que tiene todo con personajes complejos, que nos llevan a un límite al que la gente lo va a disfrutar. Van a llorar y van a reírse con nosotros, y van a enojarse también”, apunta la actriz.

“Melina”, una de las villanas del melodrama a la que Alejandra Lazcano le da vida, es una oportunidad para la actriz de explorar a una mujer llena de matices y de contradicciones, que le permitió llevarse a sí misma al límite.

Confiesa que “a mí no me importa si a quien interpreto es villana, si es buena. Yo busco un reto actoral que me ayude a crecer como actriz”, cuenta Alejandra.

“Me gusta tener personajes que me reten, que me lleven al límite. ‘Melina’ es una mujer que realmente me retó, que tiene muchos matices. Ella está sumamente sola, no tiene una buena relación con sus padres. Vive en una familia de apariencias, que se esfuerza por mostrar al mundo que es perfecta, y que está muy lejos de serlo. No hay una historia de amor en la relación con su esposo”.

Agrega que su suegra, que interpreta Daniela Castro, la trata fatal. “Es un cero a la izquierda. Y el único motor que tiene ‘Melina’ para quedarse en ese lugar es su hija. Ella toda la vida soñó con ser madre y tiene a su hija, que es su único motor de vida, y ella vive ese infierno nada más por la niña. Es un personaje que en un principio es muy callada, pero poco a poco explota y arremete contra todos”.

La evolución del género

Algo que destacará a “Cautiva por amor” como telenovela, es que no recurre más a esta figura femenina de personajes sumisos, a la sombra del hombre, sino que plasma a mujeres fuertes que a pesar de las circunstancias trágicas en las que puede ponerlas la vida, encuentran la manera de salir adelante por sí mismas.

Esto es un gran cambio en el formato del melodrama, asegura Alejandra Lazcano, pues sabe que los tiempos están avanzando. “Es necesario romper con el estereotipo de las telenovelas, que nunca dejarán de serlo, pero también podemos darle algo diferente al público”.

Expone que “ya no solo es la pobre que se enamora del rico y que tiene esa trama aspiracional, sino que ahora mostramos que las mujeres podemos solas, por nosotras mismas, y es importante darle este enfoque al empoderamiento femenino. Mi personaje es una mujer que siempre ha estado sola y que se ha abierto camino por ella misma. Entonces es mandar ese mensaje de que sí se puede, de que podemos luchar por lo que queremos. Somos valientes y guerreras y tenemos una posición diferente en el mundo”.

“Creo que mostrarlo en telenovelas y ficción es una manera de llegar a la gente, y estas nuevas narrativas es un gran acierto. Hay que romper un poquito con lo que ha sido siempre el melodrama tradicional”, finalizó la actriz.

Disfruta de convertirse en una villana

Además de las posibilidades que “Melina” le permitió en el ámbito actoral, también marca el regreso de Alejandra Lazcano a la pantalla chica luego de la telenovela “Caminos de Guanajuato”, que fue estrenada hace una década, y también producida por Tv Azteca, la casa de Alejandra.

“Este personaje representa mucho porque representa mi regreso a las telenovelas” dice, agradecida, la actriz. “Es diferente a lo que yo he hecho, porque la gente está acostumbrada en verme en personajes de ‘buena’. Creo que se van a sorprender al verme en esta nueva faceta, y estoy muy agradecida que este personaje haya llegado a mi vida”.

CT