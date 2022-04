Televisa renueva su contenido y deja de lado los albures con esta nueva producción

A pesar de que los programas de comedia no son algo nuevo en los contenidos de Televisa, con su nueva apuesta "Albertano contra los mostros", el equipo de producción y elenco afirman que se busca regresar a los programas familiares y sin albur o doble sentido, show con los se que inundaron la televisión las últimas décadas.

El productor de esta nueva producción es André Barrén, quien confiesa que este programa está inspirado en aquellos programas de los 60 y películas como las del luchador "El Santo".

"Queríamos regresar a esos formatos familiares, llenos de fantasía y que a los que son de mi edad crecimos con ellos y que poco a poco dejaron de estar en la televisión. Queríamos un programa familiar que fuera de comedia y quisimos traer a estos personajes que la gente ya conoce que es "Albertano" y meterle cosas de magia, de brujas y ese universo que además tampoco se muestra en pantalla", dijo el director Barrén.

Para Benito Castro, quien en esta producción da vida a "el padre Benito", confesó sentirse agradecido con esta oportunidad ya que creyó que tras años dedicándose a la comedia de adultos o con doble sentido, el público ya no lo querría de vuelta en formatos familiares.

"Pensé que nunca más en la vida me iban a dejar hacer televisión familiar y ahora me encuentro con esta felicidad de estar en esta serie, a mi me preguntaban en la calle ¿dónde están esos programas de comedia para la familia? y ahora llega este programa, esto que nos estaban sugiriendo", comentó.

Castro recordó que la decisión de hacer comedia más subida de tono se debió a que durante muchas décadas era lo que la gente buscaba en la televisión, luego de que por mucho tiempo se prohibiera hacer ese tipo de comedia.

"El señor Azcárraga Milmo tenía una censura muy fuerte para nosotros, primero la vivimos en la Carabina de Ambrosio y luego con La Güereja y algo más; de repente llega una televisión nueva, cargada de albures, con palabras altisonantes y eso me desubico en la vida", recordó.

Por su parte, Ariel Miramontes, quien da vida a "Albertano'", detalló que el nombre de este programa se estrena el 17 de abril por las Estrellas tiene relación con títulos de las películas mexicanas de antes, como "El Santo contra las momias" y Ariel Miramontes.

"La monstruosidad se encuentra en el alma, porque habrá gente que pueda lucir muy bien por fuera, pero por dentro son mostros. Los mostros pueden ser los temores, las cosas malas de las personas. Se busca la belleza física, el virtuosismo, pero lo importante son los bonitos sentimientos", explicó "Albertano".

PC