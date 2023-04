Este jueves 20 de abril a las 23:00 horas a través del canal Las Estrellas se estrenará la quinta temporada de “Renta Congelada”, serie producida por Pedro Ortiz de Pinedo y Ramón Salomón. Después de la salida de Patricia Manterola hay nuevos cambios en la trama, como la incorporación de Roxana Castellanos y José Manuel Lechuga, quienes interpretarán a “Yolanda” y “Frankie”, respectivamente.

A propósito de la llegada de los nuevos capítulos, EL INFORMADOR conversó con Rodrigo Murray, quien ha estado presente durante todas las temporadas interpretando a uno de los protagonistas, “Federico”, y con la propia Roxana quien retoma la comedia con este nuevo personaje que la tiene muy entusiasmada.

“‘Yolanda’ es una mujer atrapada en los ochenta, década en la que fue integrante del grupo ‘Las G-Latinas’. Y al conocer a “Federico” se enamorará perdidamente de él”. “Tengo mucha emoción y mucho nervio, hace mucho que no me tocaba estrenar un personaje de comedia, pero también con mucha confianza, porque hay un gran trabajo de los escritores, no nada más con mi personaje, sino en general con lo que se hizo en esta refrescada que se le da a ‘Renta Congelada’ que es un programa que ya tiene cuatro temporadas (previas)”.

Roxana agradece tener la oportunidad de interpretar a “Yolanda”: “Como actriz y comediante me hizo volver a sentir esa emoción de crear un personaje como este. Ella es una loca, una mujer que en los años 80 perteneció a ‘Las G-Latinas’, las contrincantes número uno de las Flans, pero el grupo de ella fue un rotundo fracaso, sólo tuvieron éxito, pero ella se sigue vistiendo igual que hace 40 años”.

Sobre el conflicto amoroso con “Federico”, comparte: “Este personaje, que es un señor que no se baña y al que todos le huyen, resulta que a ‘Yolanda’, dentro de su locura, le llama la atención este hombre ‘tan rupestre’ como dice ella. Entonces, no se pierdan el programa porque sí van a pasar muchas cosas”. En el acoso que vive “Federico” por parte de “Yolanda”, él buscará la manera de evitarlo.

Por su parte, Rodrigo Murray califica a esta nueva aventura como otro parto, “así decimos los actores cuando estrenamos una obra de teatro, una película, o en este caso, esta quinta temporada, que sin duda es una familia que se comporta bien donde los otros cuatro chamacos (las anteriores emisiones) han crecido de manera sana. Este es un programa que se ha posicionado muy bien en el gusto de la gente y la verdad es que estamos muy contentos”.

Resalta que esta quinta entrega es un recordatorio de que no hay nadie indispensable en este mundo. “La verdad es que este es un proyecto que como esponja, puede claramente atraer a otros personajes, y al mismo tiempo, por los mismos compromisos de la demás gente, pueden irse y volver cuando quieran. ‘Renta Congelada’ es un producto que lo único que pretende es divertir a la gente a las 23:00 horas. Cuando todo pareciera que todo lo demás se está derrumbando por la cantidad de cosas y de malas noticias que podemos ver, y de un mundo tan convulso, en este momento, el programa lo único que quiere y pretende es que te vayas a la cama con una sonrisa, y si es con una carcajada, mejor”.

Finaliza al decir que en esta reciente temporada él y los demás actores se han reído mucho haciendo los episodios, “de tal suerte que si la gente se ríe la mitad de lo que nosotros nos hemos reído en esta temporada, será un éxito sin duda alguna. Habrá muchas sorpresas donde estarán invitados a quedarse nuevos personajes, pero no cambiamos la esencia ni el código genético de ‘Renta Congelada’, donde hay una casa atestada con dos tipos que tienen los nombres muy parecidos que están luchando por quedarse con ella”.

Sinopsis

Crece la diversión

En esta nueva temporada, la convivencia de los singulares habitantes de esta casa se pondrá más tensa, en la medida que no cuentan con dinero suficiente para solventar los gastos de la casa. Por ello, “Fernando” (Juan Diego Covarrubias), “Lucía” (Violeta Isfel), “Sam” (Adriana Montes de Oca) y “Nico” (José Eduardo Derbez) le advertirán a “Federico” (Rodrigo Murray) que si no aporta dinero tendrá que irse de la casa. “Federico” hará gala de su peculiar ingenio para sortear esa amenaza. La quinta temporada de “Renta Congelada” contará con las participaciones especiales de Lorena Herrera, Adrián Di Monte, Ale Müller, Carmen Muñoz, Daniel Haddad, Iker Lotina, Juan Frese, Luis Orozco y Luis Rodríguez “El Guana”.



