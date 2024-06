El próximo domingo 9 de junio, en punto de las 21:00 horas, en el canal Las Estrellas, se estrenará el programa “Cash, el peso del dinero” en su edición VIP, una emisión conducida por Héctor Sandarti donde dos equipos de celebridades liderados por los capitanes “Albertano” y “Doña Lucha”, se tendrán que enfrentar para juntar dinero y entregárselo a una familia que tiene un sueño o necesidad por cumplir.

“Estoy muy contento con el estreno de este programa, que desde que me lo presentaron, me imaginé perfectamente estar ahí. Me encantó porque tiene todos los elementos necesarios para ser un programa exitoso y divertido. Es un show de preguntas y respuestas, lo cual permite que el público pueda participar desde su casa. Además, es un programa que involucra a famosos, lo cual lo hace mucho más relevante y divertido”. En efecto, también por esto están los capitanes “Doña Lucha” y “Albertano”, quienes son los que le pondrán toda la comedia a “Cash, el peso del dinero”.

“Este es un formato que tiene momentos de emoción, tensión, diversión y risa. Sobre todo, porque cuando contestan mal nuestros participantes, sea quien sea, les puede caer una caja fuerte llena de dinero encima y los podría aplastar, pero si contestan bien, ganan dinero y siguen avanzando”, expresa a EL INFORMADOR, Héctor.

Solamente uno de los dos equipos llega a la final, la cual sucede en el mismo día que ocurre el programa, además resalta Sandarti que la diversión es al doble, pues cada domingo se transmitirán dos programas, uno a las 21:00 hora, y el otro a las 22:00 horas, “o sea que la familia va a tener entretenimiento durante dos horas corridas los domingos previo a irse a la cama a descansar”.

Entre los invitados que estarán presentes son Gabriel Soto, Galilea Montijo, Pancho Barraza y Aleks Syntek, entre otros: “En ese sentido Televisa echa la casa por la ventana cuando se trata de un programa como éste, así que tendremos a estrellas de muy buen nivel”. El monto máximo que pueden ganar los equipos de celebridades es de 150 mil pesos.

Para Héctor, convivir con las celebridades y sus compañeros Mara Escalante y Ariel Miramontes, es un agasajo: “Para mí es una agradable sorpresa estar con dos actores y personaje que quiero y admiro tanto, quienes son ‘Doña Lucha’ y ‘Albertano’. Y obviamente también ver nuevamente después de varios años a todos mis amigos y compañeros de Televisa y que tendré como invitados. Yo me siento como pez en el agua, es un programa que se me da con facilidad y el público afortunadamente y sobre todo los participantes que ya han estado con nosotros en las grabaciones, se van muy contentos. Todo el mundo me augura mucho éxito con este show, así que espero que el público nos dé la oportunidad de ver el estreno de ‘Cash’”.

Finalmente, Héctor Sandarti, sobre este regreso a Televisa a través de este programa, expresa que se trata de volver a casa: “Yo soy de las personas que disfruta el hecho de que hoy podamos trabajar en distintos países, compañías y shows, que tengamos esa libertad de no estar con exclusividad en sólo un canal. Eso me ha permitido poder hacer todo tipo de programas y con todos aprendo y crezco, pero obviamente regresar a la que fue mi casa durante 25 años ininterrumpidos, que es Televisa y poder estar en la pantalla de Univision para el público de Estados Unidos que me ha recibido con tanto cariño, es una gran oportunidad que no podía desaprovechar, así es que estoy feliz de estar en un programa que puede verse en ambos países y al mismo tiempo porque en Univision también estrenamos el 9 de junio”.

Inicia la diversión

CT