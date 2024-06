El músico y cantautor poblano, Juan Solo, se reencontrará con su público tapatío el próximo viernes 6 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana, como parte de su gira “Malquerido Tour”, donde justamente interpretará los temas de este álbum que publicó en el 2023, además de hacer un repaso por toda su trayectoria discográfica.

“Afortunadamente ya toca con Guadalajara es una cita que teníamos pendiente ya desde hace mucho. Y por fin el próximo 6 de septiembre voy a estar tocando en el Diana, el cual es un lugar icónico. Para mí es muy importante regresar y cantarle a la gente el presente de mi proyecto más todas las canciones que me han traído hasta acá”.

Juan resalta que aunque siempre está muy cerca de su público de Guadalajara a través de las redes sociales, ya era más que necesaria esta velada en vivo: “La emoción es como cuando no has visto por mucho tiempo a alguien que quieres un montón y sabes que tienes una cita. Entonces, llevo lo mejor de mí, las canciones que más le han gustado a la gente y también este disco de ‘Malquerido’ que ha resultado algo muy bueno de vivir y de experimentar porque me doy cuenta que la gente que me escucha está abrazando de manera muy especial a este álbum, además me está permitiendo vivir cosas que jamás había vivido en estos 12 años de carrera, como ver tantos tatuajes que veo ahora con el tema de ‘Corazones incompletos’”.

Juan recién regresó de gira por España y ahora está en plena aventura al interior de la República Mexicana llevando sus conciertos, los cuales se caracterizan por ser muy cercanos con la gente: “Estoy echando mano de todos los años en los que yo fui cantante de bares y de antros para poner este colmillo que se hace en la calle, teniendo un concierto que sea inolvidable para la gente que me viene a ver. Siempre creo que el ser humano tiende a la nostalgia, así es que imperdonable sino canto las canciones que me trajeron hasta acá. En 2014 fueron mis fans quienes financiaron el disco ‘Ni solo ni mal acompañado’ y toda la gente que me sigue desde ese entonces, sigue pendiente de lo que hago hasta hoy”.

Como buen músico, Juan Solo no deja de escribir y componer, ahora está inmerso en crear canciones que no sean sus vivencias, sino narrar las que vienen de la gente que está a su alrededor o que le han permitido que él sea el vínculo para presentárselas al mundo, por lo que pronto estará lanzando música nueva.

Conquistará a su público

Juan Solo presenta el “Malquerido Tour”. Viernes 6 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana. Boletos desde 500 a mil 100 pesos, de venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

CT