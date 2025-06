“Monteverde” es una de las apuestas más fuertes de TelevisaUnivision para el segundo semestre de 2025. Esta nueva telenovela, que recién se estrenó con un gran éxito de audiencia, cuenta la historia de “Carolina Robles” —interpretada por África Zavala—, una mujer acusada injustamente de un fraude financiero cometido por su esposo. Obligada a huir con su hijo “Andrés” y la nana del niño, “Carolina” encuentra refugio en un convento, donde su hermana gemela “Celeste” —una monja— le ofrece protección. Para escapar del acoso legal y mediático, “Carolina” toma prestada la identidad de su hermana y se traslada al pintoresco pueblo de “Monteverde”, un lugar que guarda una característica única: en él no habitan más que hombres.

En ese entorno atípico, donde la convivencia entre varones ha moldeado una cultura muy particular, “Carolina” intenta adaptarse como una supuesta religiosa, mientras cuida de su hijo en secreto y trata de no ser descubierta. Sin embargo, el amor y el destino juegan en su contra cuando conoce a “Óscar León” —Gabriel Soto—, un habitante del pueblo con un pasado complejo y corazón generoso.

Entre secretos, emociones reprimidas, enredos de identidad y tensiones románticas, el melodrama desarrolla una narrativa cargada de drama, redención y segundas oportunidades, pero también elementos cómicos, que sin duda conquistarán el público.

“Monteverde” es una adaptación mexicana de la exitosa teleserie chilena “Isla Paraíso”, creada por Alejandro Cabrera y emitida en 2018. En la versión original, una mujer se hace pasar por su hermana religiosa para esconderse en una isla habitada únicamente por hombres, generando una serie de enredos sentimentales y cómicos.

Mantiene su encanto

La adaptación para nuestro país, a cargo de la gran escritora Lucero Suárez, mantiene los elementos centrales de la trama, pero los sitúa en un contexto cultural distinto, con giros de guion que balancean el melodrama con la comedia ligera, y con un estilo visual propio del universo Televisa con el telón de fondo de nuestros paisajes mexicanos. En conversación exclusiva con EL INFORMADOR, la productora Lucero Suárez, escritora del guion de “Monteverde”, y encargada total de la adaptación, compartió que se siente contenta con el resultado, y espera que la novela se convierta en una de las favoritas del público.

“Me siento muy satisfecha. Es una novela que me gusta mucho desde que la encontré y empecé a escribirla y a hacerla. No me ha dado más que satisfacciones”, dice la productora y escritora de “Monteverde”.

“Lo que me encantó es que es una comedia, le di muchas posibilidades al poderla adaptar y crear una historia con unos personajes adorables. Eso fue lo que me cautivó. Cuando uno empieza a ver novelas o leerlas, si te cautivan desde un principio, pues quiere decir que es una buena historia. Al hacer una novela lo más importante es hacer historia. Si no pones historia es muy difícil atrapar a la gente. Así tengas el mejor reparto del mundo, si no hay una historia, no tiene rumbo”, asegura.

Uno de los mayores atractivos de “Monteverde” es el regreso de África Zavala a los roles protagónicos, esta vez interpretando a dos personajes totalmente opuestos: “Carolina”, una mujer perseguida por la justicia, y “Celeste”, una monja bondadosa.

Este doble papel implica un desafío actoral que Zavala ha asumido con aplomo, diferenciando gestualidad, tono de voz y carácter de cada gemela. A su lado, Gabriel Soto da vida a “Óscar León”, el interés amoroso de “Carolina”, un hombre que ha renunciado al amor pero que verá resquebrajarse sus barreras emocionales ante la llegada de esta misteriosa mujer disfrazada de monja.

Soto imprime al personaje un equilibrio entre dureza y vulnerabilidad, características que han definido sus mejores interpretaciones en melodramas. Lucero Suárez explicó cómo estos dos actores fueron sus opciones iniciales para interpretar estos personajes, y cómo fueron los indicados para dar vida a los personajes que escribió.

“Lo primero que hago cuando escribo una novela es mi lista de actores. Como creativa, pienso: este personaje puede ser fulano o perengano”, dice la escritora.

“Siempre supe que África sería ‘Carolina’, porque África tiene una sonrisa encantadora, es de lo más cálida. Yo había trabajado ya con ella y había sido maravilloso su trabajo. Entonces pensé que le iba a quedar muy bien el personaje. Y Gabriel me parece un actor que tiene una carrera muy importante. Lo reconoce mucho el público, es una persona muy responsable, muy encantador y pensé que ellos podían hacer una pareja idónea”, agrega la escritora.

“Había personajes que yo ya tenía muy claro como a quién iba a buscar, como Alejandro Ibarra para el ‘padrecito’, o como a Cynthia Klytbo para hacer a ‘Gloria’. Yo siempre llevo a Arturo Carmona, me gusta mucho como trabaja, pero no me decidía entre si lo iba a poner en un personaje o en otro. Y hay otra serie de personajes, los más jóvenes, que siempre lo que hago son castings. Y entonces en los castings empiezas a ver quién es la persona que más se adecua a lo que uno tiene pensado como personaje. Y así fue como fui seleccionando”, compartió.

Pueblos reales que dan vida a un mundo ficticio

Uno de los elementos que más ha destacado en la producción de “Monteverde” es el cuidado puesto en sus locaciones, desde la parroquia San Pedro Apóstol, en la Ciudad de México, hasta los espacios abiertos en el Estado de Hidalgo, específicamente a los municipios de Tepeji del Río y el Pueblo Mágico de Nopala de Villagrán.

Estos pueblos, con su arquitectura tradicional, calles empedradas, plazas e iglesias coloniales, fueron seleccionados por su capacidad de evocar un lugar detenido en el tiempo, aislado y lleno de encanto, donde los productores acondicionaron negocios locales como cafeterías, barberías y fondas para integrarlos al universo visual de la historia, y se contrataron decenas de extras entre los habitantes del lugar.

“Hicimos una gran búsqueda”, cuenta Lucero Suárez. “Yo tengo un equipo de locaciones que trabaja conmigo desde hace muchos años. Ángel Villaverde, que es el productor asociado él se va con este equipo a buscar los lugares adecuados, y lo que Ángel diga me parece perfecto, porque tiene una visión muy desarrollada. Siempre lo que él ve correcto me parece que mejor no puede ser”.

¡No te la pierdas!

“Monteverde” se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas, desde el 16 de junio de 2025.

Con una historia que mezcla romance, comedia y melodrama, un elenco de primer nivel, una producción cuidada y la visión certera de Lucero Suárez, “Monteverde” se perfila como uno de los melodramas más prometedores del año. “Los invito a que todos los días vean “Monteverde” de 20:30 a 21:30 horas por Las Estrellas y les aseguro que se van a ir con una sonrisa a la cama”, finalizó la productora y escritora.

CT