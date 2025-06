Martinoli y Faitelson siguen con la polémica: "Yo no produzco basura"

La polémica por el "experimento" de narración sin imágenes de de los juegos que Christian Martinoli y Luis García realizan en YouTube siguió ayer cuando los comentaristas de TV Azteca narraron el partido entre México y Surinam de la Copa Oro y respondieron a las críticas de David Faitelson, quien no se quedó callado y volvió a opinar en X.

Dado que TV Azteca no adquirió los derechos de la Copa Oro 2025 ni del Mundial de Clubes, los comentaristas insignia de la televisora se fueron por la libre y decidieron narrar a través de YouTube, con una cámara fija frente a ellos y sin imágenes de los partidos.

El público fiel que han logrado concretar en su ya larga carrera en televisión no los dejó solos y en el juego de México contra República Dominicana tuvieron más de 700 mil personas que al menos en parte entraron al canal de los "Farsantes con gloria", además de hacer tendencia la etiqueta #MuteATUDN, en alusión a ver el juego por la única vía disponible en televisión, pero escuchando a Martinoli y García.

David Faitelson, cuya salida de ESPN y llegada a Televisa ya había causado controversia e incluso desafíos contra su mentor José Ramón Fernández, los criticó, principalmente por su lenguaje sin censura.

"Me lo dijo un hombre en televisión en ESPN, Rodolfo Martínez, (...) que tu límite sea lo que tus hijas pueden ver en televisión (...) es decir, que mis hijas puedan ver una transmisión de futbol y no sentirse, de alguna manera, avergonzadas de lo que dice su padre. Pregunto: ¿pasó lo mismo este sábado con este experimento?".

En la siguiente transmisión, en el juego de Monterrey contra el Inter de Milán, Martinoli respondió mandando un saludo a sus hijas y asegurando que su hija tenía "plenitud y absoluta calidad para ver éste y otros tantos contenidos".

Anoche, en la narración del México vs. Surinam, Martinoli y García tuvieron mayor cantidad de patrocinadores, pero también acusaron que estaban siendo presionados para dejar las transmisiones, incluso confirmaron que ya no se ocuparían de los juegos del Mundial de Clubes, y que seguir narrando a México en la Copa Oro dependía de sus abogados, pues hay acciones en su contra por la cuestión de los derechos de transmisión.

Martinoli esta vez fue más directo: "ofende a los jugadores, ofende al periodismo, genera violencia, es prensa vomitiva, ¿y qué más linduras dicen esta bola de pendejos?... Yo fui a la universidad, güeyes, y cuando quiera les doy una pinche repasada, el día que se me antoje. Esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja; se los repito, güeyes: me divierto. ¡Es la ventaja que les doy, me pongo serio y los hago mierda! Es lo que no entiende".

Por su parte, David Faitelson, dejó un mensaje menos directo que parece cerrar este episodio de confrontación, pero sin dejar su juicio sobre quienes fueron sus compañeros en TV Azteca: "Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha 'basura'. Yo no produzco 'desperdicios'. Trato y trataré siempre de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren 'basura', ya saben…".