David Faitelson criticó públicamente las transmisiones que Christian Martinoli y Luis García han realizado en YouTube. Luego de que TV Azteca se quedara sin los derechos de la Selección Mexicana en esta Copa Oro 2025, los comentaristas tuvieron que ingeniárselas para darle a sus televidentes la oportunidad de ver los partidos narrados por ellos.

Sin embargo, esto fue "combustible" para los dos estelares de Azteca Deportes que también incursionaron en el Mundial de Clubes, con el partido entre los Rayados de Monterrey y el Inter de Milán. Martinoli, fiel a su estilo, aprovechó las palabras de Faitelson, su excompañero, para ser sarcástico e ironizar junto a Luis García.

"Un saludo para mis hijas que están siguiendo el partido. Está en la asamblea de Francia y nos está siguiendo en la madrugada. Mi hija tiene plenitud y calidad para ver este y otros tantos contenidos", lanzó Christian en alusión a lo que dijo David sobre "no avergonzar a sus hijas" con su trabajo.

@DavidFaitelson_

Faitelson también aseveró que lo hecho por los elementos de TV Azteca no era periodismo y que era un retroceso para el producto deportivo. Ante eso, Martinoli no se guardó nada. "Nos venimos a divertir. Lo que no entienden es que esto no es periodismo, es divertimento, porque el día que quiera hacer periodismo también los meo, pero no tengo ganas. Es la ventaja que les damos a estos eruditos" , agregó Martinoli.

