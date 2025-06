El actor estadounidense Jack Betts, reconocido por su participación en la película “Spider-Man” (2002) dirigida por Sam Raimi, falleció a los 96 años el pasado 19 de junio en Los Osos, California. La noticia fue confirmada por su sobrino, Dean Sullivan, quien destacó el legado de su tío en la industria del entretenimiento. Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento.

Nacido en Miami, Florida, en 1929, Jack Betts estudió actuación en el Actors Studio de Nueva York y se formó sobre las tablas del teatro clásico, debutando en una producción de “Ricardo III” de William Shakespeare en Broadway. Su carrera abarcó más de seis décadas, participando en cine, televisión y teatro, tanto en Estados Unidos como en Europa.

El histrión inició su camino en la pantalla grande con papeles en spaghetti westerns italianos bajo el seudónimo Hunt Powers, destacando en películas como “Sugar Colt” (1966), dirigida por Franco Giraldi, lo que marcó su entrada a la industria cinematográfica internacional.

Parte del Universo Marvel

Jack Betts es especialmente recordado por interpretar a “Henry Balkan” en “Spider-Man” (2002), uno de los directivos de “Oscorp Technologies” en la historia de “Peter Parker”.

Su personaje muere asesinado por el “Duende Verde” (Willem Dafoe) en una escena clave para la trama, y su breve pero impactante actuación es aún apreciada por los fanáticos del Universo Marvel.

Su participación en “Friends”

Una de sus apariciones más recordadas en televisión fue en la emblemática comedia Friends, en el episodio 15 de la séptima temporada, titulado “El nuevo cerebro de Joey” (“The One with Joey’s New Brain”). En este capítulo, Betts interpretó a Tom, un veterano actor que comparte escena con “Joey Tribbiani” (Matt LeBlanc) durante el rodaje de la telenovela ficticia “Days of Our Lives”.

Legado que trasciende a generaciones

Jack Betts fue un actor que supo reinventarse y adaptarse a los cambios de la industria.

Desde el teatro shakesperiano hasta las megaproducciones de Hollywood, su carrera es un testimonio del oficio actoral y del amor por la interpretación. Fue admirado por su versatilidad, profesionalismo y carisma dentro y fuera del set.

Su fallecimiento ha provocado múltiples muestras de cariño y homenajes en redes sociales por parte de colegas, fanáticos y miembros de la industria. Aunque ya no esté físicamente, su legado permanece vivo en cada escena que protagonizó y en cada personaje que interpretó con pasión.

Con información de El Universal

Sus otros proyectos

Además de su rol en “Spider-Man”, Betts participó en exitosas series de televisión: “Good Trouble” (2019), “Magic Funhouse” (2017), “Recovery Road” (2016), “Monk” (2009) y “El Mentalista” (2009).

CT