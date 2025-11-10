Prime Video: Conoce los estrenos del 10 al 16 de noviembre

Noviembre viene cargado de estrenos para todos los suscriptores de Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon pretende complacer todos los gustos, desde los amantes del terror hasta los que disfrutan de la comedia, pasando por algunos romances inesperados. Para el onceavo mes del año, la Prime Video apuesta por un coctel de contenidos variados que satisfagan a todos los espectadores.

A la espera del estreno de "31 Minutos: Calurosa Navidad" agendado para el próximo 21 de noviembre, en esta semana del 10 al 16 se esperan tres estrenos en la plataforma. A continuación te contamos fechas y sinopsis.

La Batifamilia - 10 de noviembre

Esta comedia de acción animada de 22 minutos tiene como protagonistas a Damian y a Bruce Wayne, quienes junto a su unida familia de inadaptados enfrentan los desafíos de la vida cotidiana mientras protegen las calles de Ciudad Gótica.

La temporada cuenta con diez episodios.

Comedia / Infantil

Duración: 26 minutos por episodio

Un día fuera de control - 12 de noviembre

Cuando el contador desempleado Brian (Kevin James) se reúne con Jeff, papá de tiempo completo, para que sus hijos jueguen juntos, él espera una tarde tranquila. En cambio, los persiguen unos mercenarios, y Brian no está preparado para sobrevivir a un obstáculo absurdo tras otro. La vida de un papá suburbano se convierte en una película de acción en esta caótica e hilarante aventura.

Acción / Comedia

Duración: 1 hora 34 minutos

Malicia - 14 de noviembre

En una pequeña ciudad universitaria de Nueva Inglaterra, un cirujano, un decano de la universidad y su esposa se ven inextricablemente unidos en una red de intrigas tras su extraña y misteriosa amistad.

Suspenso

Duración: 1 hora 41 minutos

¿Cuánto cuesta Prime Video?

El costo de Amazon Prime Video es de $99 pesos mexicanos al mes con anuncios, o $149 pesos mexicanos al mes sin anuncios, como parte de la membresía de Amazon Prime. Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días.

