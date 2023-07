Tecate Coordenada 2023: Bandas, precio de boletos y cuándo salen a la venta

El festival musical Tecate Coordenada 2023 llega a Guadalajara el próximo 14 de octubre a la Arena VFG, en donde se espera que sea uno de los mejores del año, pues llegarán grandes bandas al evento.

Si bien faltan cerca de tres meses para el evento debes ponerte atento en caso de que quieras asistir, ya que este miércoles 5 de julio comenzó la preventa de boletos, mientras que la venta general se llevará a cabo el día 6 de este mismo mes.

Para este Tecate Coordenada 2023 serán 24 talentos entre bandas y artistas que se presentarán en el festival, tal como es el caso de Queens of the Stone Age, Junior J, DLD, Jumbo, Panteón Rococó, Porter, Siddhartha y The Drums.

Precios de boletos para el Tecate Coordenada 2023

Existen tres tipos de boletos que los fans podrán comprar, para el Coordenada 2023; te dejamos con los precios y qué incluye cada uno:

General

Con tus boletos de Admisión General para #TECATECRDNDA23 vas a disfrutar de:

Horas de música en los escenarios dentro del festival

Los mejores standuperos en nuestro escenario Casa Comedy

Acceso a actividades, instalaciones y activaciones en áreas generales

Costo: $1,150

Comfort Pass

Carriles de acceso exclusivo al festival

Baños cómodos privados

Más todos los beneficios del boleto general.

Costo: $1,600

GNP Vivir es Increíble Plus

Fast lane para acceso al festival

Pit lateral en los escenarios principales

Préstamo de baterías para carga de celular

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Selección gastronómica

Coctelería especializada

Guardarropa

Baños Premium

Áreas de mesas y zonas de descanso

Zonas exclusivas de recarga Citibanamex Cashless

Costo: $1,980

Los boletos podrás comprarlos a través de la pagina de www.ticketmaster.com.mx.

MF