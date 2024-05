Guillermo Del Toro es conocido por su carisma y gran talento, como un cineasta mexicano que triunfó en su país y en el extranjero llevando la bandera de México muy en lo alto, sorprende ver que una de las personalidades más queridas del entretenimiento pudiera usar palabras como "imbécil" y "arrogante" hacia un colega igualmente mexicano, pero así pasó.

Aunque la noticia puede sonar escandalosa, en realidad Del Toro no buscaba insultar a Alfonso Cuarón cuando así lo nombró, hoy te contamos la historia para dejar de alimentar la polémica y reiterar el apoyo al cine y dirección mexicana en el extranjero.

Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. ESPECIAL

Todo comenzó cuando le ofrecieron a Cuarón dirigir una de las películas de Harry Potter y el se sintió seguro de querer rechazar el proyecto, pero se le ocurrió comentarlo con su colega antes que nada.

Para que Alfonso decidiera filmar "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" (2004), Del Toro tuvo que intervenir puesto que el cineasta no estaba seguro de querer trabajar en el proyecto; en una entrevista con Total Film Cuarón confesó que no entendía por qué lo habían buscado para filmar la película, además de que no estaba familiarizado con el trabajo de J.K. Rowling ni las películas de Harry Potter.

Pero se le ocurrió consultarlo con Guillermo Del Toro:

“Hablo a menudo con Guillermo y un par de días después le dije: ‘Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es muy raro que me lo ofrezcan’".

Por lo que cuando Guillermo lo cuestionó asombrado por no haber leído nunca antes uno de los libros de Harry Potter, Cuarón respondió no sentirse atraído por ellos "No creo que sea para mí" reiteró, y fue entonces que Del Toro le dijo en un muy mexicano estilo "Eres un imbécil arrogante", palabras que penetraron profundo en su mente.

“Me sentí como un idiota”, admitió el cineasta. “No lo había visto así. Fui a comprar los libros y los leí uno tras otro. Y luego me di cuenta de que era una historia increíble”. El resto es historia, pues luego de aquello sabemos que aceptó el proyecto y le fue increíblemente bien pues la película es considerada por muchos fanáticos como una de las mejores de la saga.

BB