Con más de 20 años en los escenarios y basada en el bestseller homónimo de Sherry Argov, la puesta en escena “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?” se alista para llegar al Teatro Galerías.

Esta comedia que ha sido un éxito en México explora con humor y picardía las dinámicas de las relaciones amorosas, destacando cómo una mujer fuerte e independiente puede ser más atractiva que una sumisa y complaciente. A través de situaciones cotidianas con las que la audiencia puede conectar, se invita al público a reflexionar sobre la importancia de la autoestima y el respeto propio en el ámbito sentimental, que a veces son dejadas de lado en el ámbito romántico.

A lo largo de sus diversas temporadas y con más de veinte años de presentaciones, la puesta en escena ha contado con un elenco destacado; actualmente es protagonizada por Consuelo Duval, Dalilah Polanco y Marcus Ornellas, quienes dan vida a los personajes principales. Duval, una figura de renombre en la comedia en México, interpreta a “Dulce”, una mujer tierna y sumisa que, gracias a los consejos mordaces de su amiga “Bárbara” (Dalilah Polanco), aprende a convertirse en una “cabrona”. Ornellas encarna a “Jorge”, el galán que, acostumbrado a vivir con una mujer sin empoderamiento ni voz, comienza a experimentar el gradual e importante cambio en “Dulce”.

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor Marcus Ornellas comparte que da vida a un hombre que toma ventaja de su complaciente esposa —interpretada por Consuelo Duval—; señala que trabajar con mujeres de la talla de Consuelo Duval y Dalilah Polanco es una experiencia inigualable, pues son dos referentes indudables en el ámbito humorístico de nuestro país, las cuales cuentan con años de carrera respaldándolas. También, habla cómo este montaje sigue siendo una obra vigente, pues toca un tema que sin importar la época, siempre será actual: el cariño, la importancia y el amor a uno mismo.

El histrión añade que esta obra, haciendo uso de la comedia, lanza un mensaje contundente: el por qué es importante priorizarnos, querernos a nosotros mismos y darnos nuestro lugar dentro de las relaciones de pareja.

Asimismo, Marcus Ornellas opina que la obra sigue siendo popular al abordar esta temática, pero también lo es porque es una puesta en escena que ha sido compartida de generación en generación a lo largo de los años.

“Estamos muy contentos de regresar a Guadalajara. Esta es una obra que lleva veinte años en cartelera, en gira, pero tiene un tema muy vigente, que es el amor propio… Y logramos conectar con la gente y mandar ese mensaje al público a través de la risa y de la comedia”, comparte el actor.

Añade que “La obra es multigeneracional; tanto las abuelas, las mamás y las hijas pueden ver esta obra. En muchas ocasiones vemos que es la tercera generación del público que va a la puesta en escena, y el tema sigue siendo vigente. Sí, ha habido algunos cambios menores, pero encontramos ciertas cosas que, función tras función, vamos adaptando y agregando… Cosas que finalmente encajan mejor. Una obra de teatro nunca se repite, cada función es una distinta a la anterior, y la magia del público que también participa, y que es como un cuarto personaje en el montaje”.

“Aprendo mucho de ellas”

Consuelo Duval y Dalilah Polanco son maestras en hacer reír hasta a las piedras. Marcus Ornellas insiste en recalcar la gran experiencia que es trabajar con estas dos actrices, profesionales y de corazón inmenso, que envuelven al público, e incluso a él mismo, cuando aparecen en el escenario. Asimismo, cómo esto permite al público identificarse con las peripecias de las protagonistas, permitiendo conectar emocionalmente de una manera tan universal como lo es la risa.

“Es un agasajo trabajar con estas dos mujeres talentosísimas, son grandes seres humanos. Aprendo mucho de ellas, me río mucho con ellas cuando están en escena y yo tras bambalinas. Obviamente en escena no me puedo reír aunque a veces se me sale, y no puedo evitarlo. Se nos sale a todos, es imposible no hacerlo, y el público lo agradece siempre. El público termina identificándose de manera directa o indirecta, porque todos hemos vivido algo similar en el amor y en las relaciones, es casi imposible que no te identifiques con lo que les pasa a los personajes, es muy fácil de conectar con la obra”.

Marcus Ornellas indica que “Jorge”, su personaje, “es un hombre que saca ventaja de una mujer complaciente, insegura de sí misma y con poco amor propio. Lugar en el que, sin importar el género, todos hemos estado”.

Agrega que la popularidad de la obra “radica en su capacidad para abordar, de manera entretenida y directa, temas universales relacionados con el amor y las relaciones de pareja, generando empatía, reflexión, y carcajadas en el camino”.

Finalmente, el acto invita al público a asistir al teatro: “Regresamos a Guadalajara con esta gran puesta en escena, los esperamos”.

Entre la risa y la reflexión

“¿Por qué los hombres aman a las cabronas?” tendrá dos funciones en Guadalajara el próximo jueves 3 de abril a las 19:00 y 21:15 horas, en el Teatro Galerías, con Consuelo Duval, Dalilah Polanco y Marcus Ornellas, en un clásico del teatro contemporáneo con más de veinte años en escena.

