Hoy y el domingo 30 de marzo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) concluirá su octava temporada artística en el Teatro Degollado. Bajo la dirección del maestro José Luis Castillo y con la participación del chelista Giovanni Gnocchi como solista, la agrupación interpretará obras de Clemente Aguirre, Dmitri Shostakóvich y Serguéi Prokófiev.

En entrevista con EL INFORMADOR, José Luis Castillo compartió detalles sobre este concierto de clausura y el impacto que ha tenido la temporada.

“Es el último concierto de la temporada; fue una temporada realmente exitosa e importante”, destacó el maestro Castillo.

“Con este programa, habremos realizado 16 conciertos en total. Además, hemos complementado la experiencia con siete charlas de apreciación musical—casi una por concierto—y diversas actividades formativas, llegando a 30 escuelas. También hemos presentado estrenos nacionales, como la versión orquestal de los valses de Clemente Aguirre. Y, por supuesto, los números son significativos: cinco de estos conciertos lograron el sold out, con boletos completamente vendidos”.

El programa de clausura se caracteriza por su riqueza musical y su diversidad estilística. “Es un concierto fascinante, un cierre de temporada que destaca por tres aspectos fundamentales”, explicó Castillo.

El primero de ellos es el rescate del legado del compositor jalisciense Clemente Aguirre, cuya obra ha sido objeto de un meticuloso trabajo de investigación y recuperación. “Gracias a la labor del Dr. Gabriel Pareyón y la orquestación de Abraham Calva—colaborador cercano de la Filarmónica—estrenaremos la versión orquestal de dos de sus valses: ‘El iris’ y ‘Las flores de Puebla’. Es un esfuerzo por mantener viva la música de un compositor emblemático de la Guadalajara de su época”.

El segundo punto clave del programa es la interpretación del Concierto para chelo No. 1 de Dmitri Shostakóvich. “Este año conmemoramos un aniversario de Shostakóvich, y en la Filarmónica creemos que es importante apostar por la memoria musical. Si la semana pasada interpretamos su Sinfonía No. 1, esta semana presentamos el Concierto para chelo No. 1, y en la inauguración de la segunda temporada tocaremos la Sinfonía No. 11. Buscamos generar un espacio para escuchar, reflexionar y profundizar en la obra de este gran creador soviético”, explicó el director.

El tercer elemento clave del programa es la participación del chelista italiano Giovanni Gnocchi, quien regresa a Guadalajara tras una colaboración previa con la OFJ. “Es un solista extraordinario, y nos alegra renovar esta colaboración con él”, subrayó Castillo.

Finalmente, el concierto culminará con “Romeo y Julieta” de Serguéi Prokófiev, una obra fundamental en el repertorio orquestal. “Cada cierre de temporada es significativo, y cerrar con ‘Romeo y Julieta’ es una gran elección. Ha sido una temporada excepcional, los músicos están satisfechos y el público lo ha valorado. No sólo cerramos una serie de conciertos, sino también un ciclo de actividades que incluyó formación, charlas de apreciación musical y presentaciones extraordinarias”, concluyó el maestro Castillo.

Riqueza musical

