“Claudio”, un trabajador sin suerte y mentiroso empedernido, decide recurrir a una medida desesperada para conseguir dinero rápido: chocar su camioneta y así cobrar el seguro por pérdida total.

Tras realizar la acción, deja el vehículo abandonado en el medio del desierto de Torreón. El destino le cobra una mala jugada cuando, unos días más tarde, la policía le informa que su camioneta fue encontrada, pero con un cadáver dentro. Más aún: que el muerto en cuestión es hijo de uno de los capos del crimen organizado del norte de México, y que ahora van tras él para matarlo.

Así arranca la historia de “Pérdida total”, la nueva película de tragicomedia mexicana que llegó a las salas de cine esta semana, en la que seguiremos la historia de “Claudio”, y cómo sus mentiras lo llevan a una situación irreversible —tanto irónica como oscura— en la que poco a poco su propia vida comienza a desmoronarse, y el mundo se le va cerrando en una serie de sucesos que se desencadenan tras una rotunda y simple insinceridad.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director de la cinta, Enrique Begné, y el protagonista Leonardo Ortizgris, que interpreta a “Claudio”, conversaron de cómo la cinta aborda el tema de la mentira y su influencia en la sociedad actual, además de compartir el proceso de construcción de la cinta, y cómo la comedia misma aligera los temas dramáticos tratados en la película.

La mentira: un punto de no retorno

“La película nace partir de la mentira, a partir de la presencia de un personaje que se equivoca y se mete en un punto de no retorno”, explica Enrique Begné, director de “Pérdida total”. “A partir de un estafador de poca monta que arranca esta espiral que es la mentira. Ya que empiezas a decir la primera mentira, ya no hay marcha atrás, en sí misma la mentira es un punto en no retorno. La única manera de tratar de echarte para atrás es seguir mintiendo y entonces eso no tiene final”.

En “Pérdida total”, como lo somos los humanos en la vida real, sus protagonistas son todos unos mentirosos. Mentiras piadosas, gordas, terribles, mentiras que dan alivio, pero mentiras a fin de cuentas, que van trazando los destinos de los protagonistas a desenlaces complicados, y sin juzgarlos: la mentira simplemente es, y está por encima del bien y del mal. Así lo explica el director de la cinta, que no quiso crear una fábula aleccionante, sino cómo las decisiones y las mentiras tienen consecuencias, sin caer en un juicio moral.

“Si las mentiras son buenas o son malas, o si les ponemos un juicio, un calificativo, me parece un error. Un error en el sentido de que la mentira en sí misma es parte de cualquier relación humana, es parte de cualquier persona. Lo que sí es importante, sin generar un juicio moral es que las mentiras tienen consecuencias, que la vida no es blanca y negra. Lo fácil hubiera sido crear un personaje mentiroso que a través de la verdad sale adelante, eso habría sido un mensaje de fábula infantil. No es una apología a la mentira tampoco, pero la mentira está ahí y no la podemos negar, está en cada uno de nosotros y trae causas internas y externas. Y las más importantes son las que le suceden al protagonista al mentir”, explicó el director.

Se redime a través de la mentira

“Claudio”, el protagonista de “Pérdida total”, es un hombre desencantado, amoral, amargado y enredado en un tremedal de mentiras, con el que, en un principio, es difícil conectar. Cuando el destino le cambie tras ser informado de que se encontró un cadáver en la camioneta que pretendió destrozar para conseguir dinero, se verá ahogado en sus propias falacias. Al respecto, el actor Leonardo Ortizgris platicó de lo que para él representó dar vida a un personaje tan humano y lleno de claroscuros, y sobre todo, tan mentiroso.

“Lo atractivo para mí de hacer este personaje de ‘Claudio’ era que se plantea a un protagonista nefasto con que el espectador no conecta, que no empatiza, y ese era el gran riesgo”, afirma el actor. “Si tú como espectador no empatizas con el protagonista, mandas el carajo la película. Uno de los desafíos que yo tenía como actor es que este personaje era una apuesta alta, hacer este planteamiento de un protagonista así y después intentar darle el “chanfle”, para que cambie la percepción. Yo me siento muy contento con eso, no solo por el desafío y por el arco que tiene este personaje, sino porque también me encanta el tema de la mentira. Creo que ahí es donde el espectador va a conectar también, la mentira como un elemento de salvación. La mentira está todo el rato junto a nosotros, está tan presente en todas las historias que aprendes a mentir. Es parte de nuestra construcción social, a veces para bien, y a veces para mal”.

Además de Leonardo Ortizgris, “Pérdida total” también incluye en su elenco a: Héctor Kotsifakis, Jorge A. Jiménez, Alejandro Calva, Tato Alexander, Ana Sofía Gatica, Enrique Arreola, Paulo Galindo, Rodrigo Oviedo y Joaquín Cosío.

CT