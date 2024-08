Luego de presentarse en el Auditorio Telmex, “Vaselina Timbiriche”, el musical que ha hecho soñar a generaciones enteras y que ahora está bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín, regresa a Guadalajara para instalarse en el Teatro Diana el próximo sábado 24 de agosto con dos funciones, a las 17:00 y 21:00 horas.

La tapatía María León, quien interpreta a “Sandy” en este musical de gran manufactura, comparte con EL INFORMADOR sentirse muy contenta de regresar a su ciudad terruño, ahora en un foro como el Diana que está más acondicionado para puestas en escena.

“Estamos muy emocionados, fue una sorpresa para nosotros (regresar), porque además Guadalajara fue una de nuestras primeras ciudades en la que estuvimos de gira. Y este público tapatío es muy exigente y sé que hay tantos eventos en estas temporadas que gratamente me sorprendió que tuviéramos este sold out que ahora nos lleve a tener estas próximas dos funciones en el Diana, el cual es un teatro más en forma, pues los musicales en un escenario para conciertos son difíciles de llevar a cabo, pero en el Diana que está hecho para eventos sí musicales, pero más teatrales, creo que es la plataforma perfecta”.

María explica que el elenco sigue siendo el mismo y que aunque el escenario es más pequeño, no se va a escatimar en cuanto a la producción, “vamos como la gente lo ha pedido y ese es un esfuerzo grandísimo de Alex Gou y Erik Rubín, quienes siempre encuentran la manera de ajustarse a los diferentes teatros en los que hemos estado en toda la República para darle al público la mejor experiencia”.

Cuenta María además que no sólo destaca la parte técnica en el musical, hay otros factores que suman a que sea tan exitoso, “a nivel audio y visual, son metros y metros de pantalla, hay mucha escenografía, pelucas y vestuario… son tantas cosas que hacen que ‘Vaselina’ sea difícil de repetir”.

Sandy la llena de lecciones

Sobre los retos que afronta al ser parte de este musical y de darle vida a un personaje tan emblemático como “Sandy”, María explica que “este es un proyecto hermoso desde que se concibió, desde que Erik le dijo a Gou que iba a hacer ‘Vaselina’ donde además se junta este elenco que ha sido una de las cosas más complicadas, pero también más gratificantes”.

“Yo siempre agradezco este voto de confianza donde Gou me hace parte de sus musicales. Y en este caso, al principio yo sentía este temor de que había una expectativa muy grande para ‘Sandy’ porque cuando me invitaron yo no iba para este personaje, pero cuando Sasha no puede ser parte del musical, me dicen a mí, ‘pues tú vas con Sandy’ y fue un paquete muy grande para mí, pero lo que me gustó mucho también a nivel personal es que hubo un crecimiento en cuanto a la fe que yo tengo en mí como actriz y cantante”, agrega la cantante y actriz.

María reconoce que en cada trabajo procura dar lo mejor, más si lleva el peso protagónico de la historia, como es el caso. “Uno se muere en la raya para dar lo mejor que puede, pero también se gana sus lugares y eso fue algo que aprendí con ‘Sandy’”.

María León adelanta que próximamente estará dando sorpresas en cuanto a su faceta como cantante solista y también en octubre arranca funciones con “Jesucristo Súper Estrella” en el papel de “María Magdalena” alternando funciones con otra gigante del escenario: Ximena Sariñana.

“Sandy” transita por diversas emociones a lo largo de la trama. CORTESÍA

No te lo pierdas

“Vaselina Timbiriche” en el Teatro Diana (Av. 16 de septiembre 710). Sábado 24 de agosto a las 17:00 y 21:00 horas. Los boletos van de 750 a cuatro mil pesos. A la venta en taquillas del inmueble y la plataforma Ticketmaster.

Lo que viene

Música - La cantante se mantiene entregada al sonido y actualmente protagoniza una gira musical a la par de su trabajo en los escenarios teatrales. Se trata del tour “Alquimia”, mismo que presentará en Irapuato el 25 de agosto, un día después de su cita con los tapatíos en el Teatro Diana.

Un clásico que no pierde vigencia

El rebelde “Danny” (Benny Ibarra) y la inocente “Sandy” (María León) mantienen un romance durante las vacaciones de verano, creyendo que no se volverán a ver.

Sin embargo, para la sorpresa de ambos, acaban estudiando en la misma escuela. Cuando se reencuentran, “Sandy” descubre que “Danny” no es el mismo chico atento y encantador, sino un joven que se hace el rudo ante su pandilla.

Las chicas apoyarán a “Sandy” para que se atreva a luchar por lo que quiere y “Danny” aprenderá una lección.

