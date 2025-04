Walter Mercado: Horóscopos para HOY 04 de abril

Aries: La energía del día te impulsa hacia adelante con valentía. Es el momento ideal para enfrentar lo que has estado posponiendo. Confía en tu poder interior y da ese salto que tanto temes. En el amor, alguien admira tu fuego, pero teme acercarse. Haz tú el primer gesto.

Tauro: Hoy los astros te invitan a tomar las cosas con calma. No todo tiene que resolverse de inmediato. Escucha los susurros del universo que te dicen que es momento de sembrar, no de cosechar aún. En lo emocional, busca refugio en la naturaleza o en el arte.

Géminis: Tu mente está más ágil que nunca, pero no olvides que también hay que sentir. Hoy es un día para comunicar tus emociones, no solo tus ideas. Conversaciones profundas traerán conexiones inesperadas. En el trabajo, una oportunidad llegará si mantienes la mente abierta.

Cáncer: Estás especialmente sensible, pero no te veas como vulnerable: estás más conectado con tu intuición que nunca. Hoy podrías recibir señales en sueños o conversaciones casuales. Escucha a tu corazón, y verás cómo te guía con ternura hacia lo correcto.

Leo: El sol brilla para ti, Leo, y hoy podrías recibir el reconocimiento que tanto mereces. Aprovecha para liderar, inspirar y contagiar tu energía. En lo afectivo, alguien necesita más atención de tu parte; un detalle romántico hará maravillas.

Virgo: Hoy los astros te premian por tu constancia. Todo lo que has hecho con disciplina comienza a dar frutos. No temas mostrarte vulnerable: pedir ayuda también es signo de fortaleza. La salud mejora si te permites descansar y desconectar del deber.

Libra: El equilibrio que tanto valoras se pondrá a prueba. Habrá situaciones que te pedirán decidir entre lo correcto y lo que deseas. No temas inclinar la balanza hacia ti. En el amor, un reencuentro o mensaje inesperado puede abrir una nueva etapa.

Escorpio: Las emociones intensas no te asustan, y hoy podrías descubrir verdades ocultas. Úsalas con sabiduría, no con impulso. En el terreno amoroso, alguien desea decirte algo importante; presta atención a las señales no verbales.

Sagitario: Tu espíritu aventurero te llama a romper la rutina. Cambia el camino al trabajo, habla con alguien nuevo o planea un viaje. Hoy el universo te premia si te atreves. Una noticia relacionada con estudios, extranjero o justicia llegará pronto.

Capricornio: La montaña que has estado escalando comienza a mostrarte la cima. Hoy verás que tus esfuerzos no han sido en vano. Una conversación clave con una figura de autoridad podría abrir nuevas puertas. En el amor, sé menos rígido y deja que te sorprendan.

Acuario: Ideas brillantes llegan como ráfagas. Hoy es un día para compartir tu visión del mundo. Alguien está dispuesto a escuchar lo que tienes para decir. No te aísles: tu energía puede ser el cambio que otra persona necesita.

Piscis: Tu intuición se potencia y te guía hacia decisiones sabias. No te asustes si sientes más de lo habitual: es un don. Hoy, un acto de compasión o ayuda a otro te traerá bendiciones inesperadas. Escucha música, escribe, medita... tu alma quiere hablar.

