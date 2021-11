Taylor Swift lanzará su cortometraje

Después de dar la noticia de la regrabación de su album "RED" la cantante Taylor Swift da el siguiente paso y se aventura al mundo del cine, con su short film titulado como una de sus canciones.

Taylor Swift publicó un tiktok en el que nos muestra nuevos contenidos que se tendrá en RED, incluyendo una versión de diez minutos de la canción All too well.

Además, la canción no será lo único con este título sino también su cortometraje, el cual está dirigido, escrito y producido por ella misma.

El estreno le llevará a cabo en la plataforma Youtube el 12 de noviembre, igual que su album, y tendrá una duración de 15 minutos.

Los protagonistas de este proyecto serán Dylan O'brien (Maze Runner, American assassin) y Sadie Sink (Stranger Things, La calle del terror).

MB