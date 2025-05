Tras años de disputa, este viernes, la cantante estadounidense, Taylor Swift, finalmente es dueña de toda su música. A través de una emotiva carta posteada en su sitio web, Taylor externó la noticia que tanto ella como sus fans estuvieron esperando desde hace años.

"Estoy tratando de organizar mis pensamientos de manera coherente, pero ahora mismo mi mente es como una presentación de diapositivas, una secuencia de flashes de todas las veces que he soñado despierta, que he deseado y he suspirado por tener la oportunidad de darles esta noticia", expresó en la carta.

“Todas las veces que he estado así de cerca, intentando lograrlo, solo conseguía que se me cayera. Casi dejé de pensar que podría ocurrir (…) Sin embargo, eso ya es cosa del pasado. He estado llorando de alegría a intervalos aleatorios desde que supe que esto estaba ocurriendo de verdad", continuó la cantante para por fin anunciar que recuperó toda su música: " Puedo decir con toda certeza: Toda la música que he hecho alguna vez ahora me pertenece. Todos mis álbumes, los vídeos musicales, el arte visual, la edición y fotografía, las canciones inéditas. Cada era. Todo el trabajo de mi vida”.

Posteriormente se toma un momento para agradecer a sus fans por apoyarla en sus peores y mejores momentos: “No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarme a reunirme con este arte al que he dedicado mi vida”.

¿Cómo inició el conflicto por sus masters?

En 2019, Taylor Swift anunció a través de un comunicado en redes sociales, que Scooter Braun, mánager de varios artistas, compró el sello discográfico Big Machine Records, con el cual adquirió todo el catálogo musical de Swift , es decir, sus primeros seis álbumes: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

“Pasé 10 años de mi vida intentando con todo rigor comprar mis masters directamente, y luego se me negó esa oportunidad”, explicó en su momento. En noviembre de 2020, Scooter Braun vendió su catálogo a Shamrock Capital por la cantidad de 300 millones de dólares.

Hace unos días se hizo público que la empresa puso nuevamente en venta el catálogo, sin embargo, en su carta Swift revela que le ofrecieron un trato directo, sin ningún tipo de condición: “Estoy eternamente agradecida a todos en Shamrock Capital por ser las primeras personas que me ofrecieron esto”.

Se desconoce la cifra oficial por la que obtuvo de vuelta todo su catálogo. Se rumoraba que el valor era de 600 millones de dólares, aproximadamente, no obstante, The Guardian desmintió esta información. Por otro lado, Variety asegura que fue un precio “justo y razonable”.

¿Qué pasará con las regrabaciones restantes?

La solución que encontró Taylor para reducir el valor de los masters adquiridos por Braun, fue regrabar sus primeros seis álbumes, rebautizándolos como Taylor's Version. Inició en 2021 con Fearless y Red, y en 2023 con Speak Now y 1989, agregando algunas canciones inéditas llamadas “From the Vault” en cada regrabación. Todavía quedan dos regrabaciones pendientes: Taylor Swift, el primero, y Reputation, el último.

En su carta, Swift admite que ni siquiera ha regrabado una cuarta parte de Reputation: "Para ser perfectamente honesta, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no se podía mejorar regrabando, así que seguía alargándolo. Pero no todo está perdido para quienes anhelaban la Taylor's Version de este disco, pues Taylor mencionó la posibilidad de lanzar las canciones del baúl correspondientes.

En cuanto a su álbum homónimo y el primero, aseguró que ya está regrabado y que podría salir en algún momento: “He terminado de regrabar completamente mi álbum debut, y realmente amo como suena. Estos dos álbumes (Rep y debut) aún pueden resurgir, cuando sea el momento indicado”.

