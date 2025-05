Este 30 de mayo, Taylor Swift anunció en sus redes sociales que, tras años de disputas legales, por fin es dueña de toda su discografía; es decir, de las grabaciones de sus primeros seis álbumes.

Cuando Taylor Swift dejó de ser dueña de su música original, fue cuando anunció que crearía regrabaciones de sus primeros seis álbumes -ya que seguía siendo dueña de los derechos como compositora- y fue así como en 2021 lanzó "Fearless (Taylor's Version)", "Red (Taylor's Version)" y en 2023 lanzó "Speak Now (Taylor's Version" y "1989 (Taylor's Version)". Cada regrabación acompañada por aproximadamente seis canciones inéditas que supuestamente se compusieron en su momento.

Las regrabaciones fueron un éxito, ya que los fans pudieron revivir cada una de las "eras" de la cantante, y muchas de las versiones nuevas o "Taylor's Version" superaron a las originales en número de reproducciones. Sin embargo su última regrabación, "1989 (Taylor's Version)" recibió críticas mixtas por parte de los fanáticos, a diferencia del gran éxito que fueron las anteriores regrabaciones.

Desde hace varios meses, los swifties especulaban cuándo saldría "Reputation (Taylor's Version)", el último de los seis álbumes que todavía pertenecía a Scooter Braun y que marcó un antes y un después en la carrera de Taylor; y hoy descubrimos cuándo saldrá esa regrabación: nunca.

Reputation. INSTAGRAM @taylorswift

Taylor Swift publicó en su página web una carta extensa a sus fans en donde comparte la felicidad que siente al por fin ser dueña al 100% de toda su discografía, incluyendo los primeros seis álbumes que hasta hace poco eran llamados por los fans los "stolen version" (la versión robada). Hasta el día de hoy, los fanáticos habían dejado de escuchar en streaming las versiones originales de los álbumes en solidaridad con la cantante, pero la nueva noticia lo cambia todo.

En dicha carta, Taylor Swift confesó que, a la fecha, no ha regrabado ni una cuarta parte del álbum "Reputation", por lo que esta regrabación nunca saldrá a la luz. Confesó que al ser uno de sus álbumes más personales, continuaba postergando la regrabación. Sin embargo, no descartó la idea de lanzar las canciones "from the vault", es decir, aquellas que compuso en su momento pero no llegaron al corte final del álbum.

¿Y qué pasa con su álbum debut?

El otro álbum que faltaba por publicarse en formato "Taylor's Version" era "Taylor Swift", el álbum debut que lleva su nombre. Aunque Taylor no confirmó nada, en la carta de su sitio web reveló que la regrabación de éste álbum ya está completa, por lo que algún día será estrenada, quizás en 2026 cuando sea el 20 aniversario del lanzamiento del original.

MR