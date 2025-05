Ángela Aguilar habla finalmente de los rumores sobre las "esponjas" de sus caderas

Ángela Aguilar ha decidido hablar con claridad sobre uno de los ataques más persistentes que ha enfrentado en redes sociales: las acusaciones de modificar su cuerpo con “esponjas” para aparentar una figura distinta. En una charla con la periodista Adela Micha para el canal La Saga, la cantante abordó el tema sin rodeos y compartió el origen real de los cambios físicos que muchos han comentado.

“Salían muchas cosas de mi cuerpo… y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla”, expresó con contundencia.

Por primera vez, la joven artista mexicana expuso públicamente cómo estos comentarios han coincidido con una etapa emocionalmente difícil que terminó afectando su salud y peso. Aguilar aclaró que las transformaciones visibles en su físico no fueron provocadas por intervenciones externas, sino por una pérdida de peso acelerada, resultado del estrés y la ansiedad.

“Me pasaba que hablaban unas cosas y yo decía: ‘yo no hago eso’. Pero yo sé que cuando yo engordo me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes. Así. Mi mamá me decía: ‘Ángela, ¿qué estás haciendo?’. Yo creo que mi cuerpo, con tanto estrés, tanta ansiedad… me fue muy mal”, relató.

La intérprete de Qué agonía también aclaró que su intención al compartir este testimonio no es cambiar la opinión de quienes la critican, ni dar explicaciones innecesarias sobre su imagen.

“Lo que te estoy contando aquí no es para cambiar la perspectiva que tiene alguien de mí. A mí, genuinamente eso no está en mi control”, declaró.

Este momento marca un punto de inflexión en la carrera de Ángela Aguilar, ya que es la primera vez que aborda directamente el hostigamiento virtual que ha enfrentado por su apariencia. Al hacerlo, también reconoce públicamente que ha vivido un periodo especialmente delicado en lo emocional, lo cual ha tenido repercusiones visibles en su cuerpo.

