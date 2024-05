Taylor Swift ha llegado con su famosa gira "The Eras Tour" a tierras europeas y Madrid es uno de los destinos más esperados.

Durante dos días consecutivos, 29 y 30 de mayo, todos los fanáticos de la cantante e incluso varios famosos acudirán al show que ha dejado sorprendido a todo aquel que tuvo la oportunidad de presenciarlo. Swift llega a deleitar con su música a los españoles en uno de los estadios más grandes, el Santiago Bernabéu.

¿Quiénes son los teloneros de sus conciertos en Madrid?

Desde hace un tiempo se dio a conocer que quienes abrirían estos dos shows de Taylor Swift en Madrid sería la agrupación Paramore, una banda estadounidense de rock alternativo y pop punk.

Este grupo está conformado por Hayley Williams (voz), Jeremy Davis (bajo) y Taylor York (guitarra). Paramore presentará un set aproximado de cuarenta minutos antes de que la artista principal suba al escenario. Así, los asistentes podrán disfrutar de una mezcla de música enérgica antes de sumergirse en los éxitos de Taylor durante el resto del concierto.

El grupo se formó en el año 2004, y en apenas cuatro años, fueron nominados por primera vez a los premios Grammy como mejor artista nuevo. En 2008, se hicieron con los premios a la mejor banda de rock y mejor canción por su contribución a la banda sonora de "Crepúsculo", donde la canción "Decode" destacó, siendo galardonada en los Teen Choice Awards.

Posible set list de Paramore en The Eras Tour

Como se mencionó anteriormente, la agrupación se presentará durante aproximadamente 40 o 45 minutos con un total de nueve temas , mismos que han ido variando ligeramente desde su presentación en el concierto de Lisboa el pasado 25 de mayo:

Las canciones posiblemente interpretadas son las siguientes:

Hard times

Burning down the house (versión de Talking Heads)

Still into you

That's what you get

Last hope

The only exception

Misery business

Ain't it fun

This is why

YC