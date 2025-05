Taylor Swift queda fuera del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni por It Ends With Us

La estrella del pop Taylor Swift ya no formará parte del proceso judicial entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni, que se enfrentarán en un juicio programado para el 9 de marzo de 2026 por la película It Ends With Us. Swift había sido citada a principios de mes como posible testigo debido a su amistad con Lively, pero Baldoni, quien también dirigió y coprotagonizó la cinta, retiró la solicitud este jueves.

Un portavoz de Lively confirmó la noticia a varios medios, señalando que su equipo está “contento” con la decisión y calificó la citación como una forma de “acoso” a la cantante y a su equipo legal. “Apoyamos los esfuerzos del equipo de Taylor para anular estas citaciones inapropiadas dirigidas a su abogado y seguiremos defendiendo a cualquier tercero que sea injustamente acosado o amenazado en el proceso”, añadió el representante.

El vocero también acusó al equipo legal de Baldoni de haber intentado desde el inicio “poner en el punto de mira” a Swift, utilizando su fama para desviar la atención del caso principal.

El entorno de la cantante aclaró que Swift no tiene una conexión significativa con la película: “Nunca pisó el set, no participó en decisiones creativas, no compuso la banda sonora ni vio el filme hasta semanas después de su estreno”. Su única vinculación fue la licencia para usar una de sus canciones, al igual que otros 19 artistas.

La tensión entre Lively y Baldoni escaló la semana pasada, cuando el equipo legal del director acusó a la actriz de amenazar con divulgar mensajes privados con Swift si esta no le mostraba apoyo público. El juez retiró dicha acusación del expediente por considerarla “irrelevante” e “indebida”.

El conflicto legal entre ambas partes comenzó a finales de 2024, cuando Lively denunció a Baldoni por acoso sexual y conducta inapropiada durante el rodaje. Desde entonces, ambas partes han intercambiado demandas cruzadas que incluyen acusaciones de difamación y un reclamo económico que asciende a 400 millones de dólares.

Con información de SUN.

KG