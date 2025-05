Cazzu aclara rumores sobre disputa con Nodal por custodia de su hija

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli más conocida como Cazzu se encuentra de visita en México como parte de la promoción de su libro “Perreo, una revolución”, situación que no paso desapercibida por los medios y la audiencia quienes aprovecharon para cuestionarla sobre su ex pareja y padre de su hija, Christian Nodal.

Durante la estadía de Cazzu en el país, el también cantante Christian Nodal se reencontró con su Inti y fue visto cargándola, lo que di pie a que muchas personas se cuestionaran sobre la relación de la pequeña con la nueva esposa de su padre , Ángela Aguilar, y también si existía alguna disputa legal por la custodia de la niña.

La trapera negó estas acusaciones señalando que no hay ningún tipo de conflicto entre ellos por la custodia de su hija y también declaró que no hay un impedimento de su parte porque la niña conviva en un futuro con Ángela, pues dice, él al igual que ella tiene derecho a sumar personas a la vida de Inti.

"La vida de su papá y su esposa me parece yo no podría involucrarme en eso, él es su papá y tanto como los derechos que tengo yo de sumar personas a su vida, él también las tiene", aclaró.

Los cuestionamientos sobre Ángela Aguilar también estuvieron presentes , y aunque Cazzu reitera que muchas cosas se hicieron mal, considera que muchas de las consecuencias han recaído en Ángela.

"Es difícil, yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella y no lo apoyo en lo absoluto, siento que uno puede cometer errores", reflexionó.

"No es mi posición tampoco", respondió cuando le dijeron si defendía a Ángela Aguilar, la actual esposa de su ex Nodal.

A Cazzu, quien alista próximo concierto en octubre en la Ciudad de México, lo que le interesa realmente es que se cumplan los derechos de su hija y los de ella.

"Que se cumplan los derechos de mi hija nada más, y mis derechos, que no se me nieguen nada de mis derechos, ni se me dificulte mi vida, mi vida laboral, esas cosan son meramente de su papá y yo, después todo lo demás no me corresponde a mi"

